"Ata toprağına vefa"ya TÜTAP'dan da ödül geldi - Son Dakika

Köy kültürünü tanıtmak ve yaşatmak amacıyla köyüne kurduğu Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" yarışmasında "2021 Silletto Ödülü" alan Kenan Yavuz, Türkiye Tanıtma Platformu (TÜTAP) tarafından da ödüllendirildi.

İş insanı Kenan Yavuz'un 2013'te, doğup büyüdüğü Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde, 15 bin metrekare üzerinde kurduğu müze, Avrupa Müze Forumunca her yıl düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" yarışmasında "2021 Silletto Ödülü"nü aldı.

Yavuz'a, kazandığı ödülle Türkiye'nin ve köy kültürünün tanıtımına sunduğu katkı nedeniyle TÜTAP tarafından da "Kültür ve Turizm Elçisi Beratı" ile "Turizm ve Tanıtma Ödülü" verildi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen ödül programı öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan iş insanı Kenan Yavuz, Avrupa'nın ardından Türkiye'den de anlamlı bir ödüle layık görülmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

"Bizim için büyük bir onur oldu"

Ailesiyle başladığı amatör çalışmanın özgün bir projeye dönüştüğünü ifade eden Yavuz, "Kendi doğup büyüdüğüm toprağıma bir borç ödeme projesi diyebiliriz. Her insanın, her iş adamının mutlaka kendi topraklarına ödemeleri gereken bir borç vardır. Bu borcu herkesin ödemesi gerektiğine inanıyorum. Bizimki de bir borç ödeme, vefa vazifesi." dedi.

Köylerin mimari dokusunun bozulmaya başlaması, kente göçün hızla devam etmesi ve unutulmaya yüz tutan geleneklerin modernleşmenin dişlileri arasında kaybolmaya başlamasının kendisini üzdüğünü anlatan Yavuz, kuşaklar arasındaki kopuş, özellikle köy ve kent arasındaki bağın zayıflaması ve köylerin dokusunun bozulmasını üzülerek izlediğini aktardı.

Yavuz, "Yıkılan konakların, taş evlerin yerine yığma betonarme evlerin yapılması köylerin adeta birer gecekondu mahallesi haline dönüşmesine neden oluyor. Biz de bir karşı duruş olması için örnek proje olarak başladık. Gönlümüzle, ruhumuzla, kendi maddi imkanlarımızla, ailece baş koyduğumuz bir proje. Dostlarımızın manevi yardımı ve desteğiyle kendi alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biriyle buluşmamız gerçekten bizim için büyük bir onur oldu, ülkemiz adına da." diye konuştu.

Kültür derinliğini görünür kıldı

Ödülün, "kültür derinliğini görünür kılmak, yerel halkla birlikte çalışarak bölgeye ekonomik ve sosyal katkı sağlamada gösterdiği başarı" nedeniyle verildiğini belirten Yavuz, arzu edilen katma değeri yüksek bir turizm için turizmin kültürle buluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Anadolu'nun kültür zenginliğinin turizmi destekleyici unsur haline dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Sadece deniz, kum, güneş turizmiyle sürdürülebilir olamayız ve arzu ettiğimiz yüksek gelir grubuna sahip, daha çok para harcayan turisti ülkemize çekemeyiz. Yüksek gelir düzeyine sahip turistlerin beklentileri çok daha farklı. Özellikle salgın sonrasında tabiat, doğa, yaşanmışlık ve macera içeren, kültürel farklılıkları, dokuyu ve folklorik zenginlikleri öne çıkaran yapıları arıyorlar. Gittikleri yerde bir fark yaşamak istiyorlar. Lüks ikram ederek, beş yıldızlı, on yıldızlı lüks hizmet vererek bu turistleri ülkenize bağlamanız mümkün değil. Çünkü bu lüks dünyanın her yerinde var ve birbiriyle hemen hemen aynıdır. Sizi farklı yapan nedir? Yerel kimliğinizi bunun içine koymanız lazım. Yerel mutfağınızı, folklorunuzu, türkünüzü, geleneklerinizi göreneklerinizi, tabiatınızı orayla buluşturamazsanız eğer, lüksle rekabet etme noktasında fark yaratamazsınız. Bizim çalışmamız da aslında kültür turizmine katkıdır."

"Bu tür çalışmaların sayısının artmasını diliyoruz"

TÜTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız da Türkiye'nin tanıtılması adına birçok vizyon proje yürüttüklerini, bunun yanında ülke tanıtımına katkı sağlayan kişi ve kurumlara ödüller verdiklerini bildirdi.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin Avrupa'nın seçkin bir ödülüne layık görülmesi nedeniyle Yavuz'u tebrik eden Yıldız, bu müzenin yapılacak çalışmalara örnek olmasını ve sayılarının artmasını diledi.

Müzenin Türkiye'nin köy kültürünün tanıtımında kazandığı ödülle de önemli bir rol üstlendiğini kaydeden Yıldız, kültür turizmi kapsamında ağırlanacak 70 milyon turistin, "her şey" dahil sistemde gelecek 100 milyon turistten daha fazla milli gelire katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.