Üye Girişi
"Ata toprağına vefa"ya TÜTAP'dan da ödül geldi - Son Dakika

"Ata toprağına vefa"ya TÜTAP'dan da ödül geldi

18.12.2021 11:04
"Ata toprağına vefa"ya TÜTAP'dan da ödül geldi

Köy kültürünü tanıtmak ve yaşatmak amacıyla köyüne kurduğu Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" yarışmasında "2021 Silletto Ödülü" alan Kenan Yavuz, Türkiye Tanıtma Platformu (TÜTAP) tarafından da ödüllendirildi.

Köy kültürünü tanıtmak ve yaşatmak amacıyla köyüne kurduğu Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" yarışmasında "2021 Silletto Ödülü" alan Kenan Yavuz, Türkiye Tanıtma Platformu (TÜTAP) tarafından da ödüllendirildi.

İş insanı Kenan Yavuz'un 2013'te, doğup büyüdüğü Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde, 15 bin metrekare üzerinde kurduğu müze, Avrupa Müze Forumunca her yıl düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" yarışmasında "2021 Silletto Ödülü"nü aldı.

Yavuz'a, kazandığı ödülle Türkiye'nin ve köy kültürünün tanıtımına sunduğu katkı nedeniyle TÜTAP tarafından da "Kültür ve Turizm Elçisi Beratı" ile "Turizm ve Tanıtma Ödülü" verildi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen ödül programı öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan iş insanı Kenan Yavuz, Avrupa'nın ardından Türkiye'den de anlamlı bir ödüle layık görülmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

"Bizim için büyük bir onur oldu"

Ailesiyle başladığı amatör çalışmanın özgün bir projeye dönüştüğünü ifade eden Yavuz, "Kendi doğup büyüdüğüm toprağıma bir borç ödeme projesi diyebiliriz. Her insanın, her iş adamının mutlaka kendi topraklarına ödemeleri gereken bir borç vardır. Bu borcu herkesin ödemesi gerektiğine inanıyorum. Bizimki de bir borç ödeme, vefa vazifesi." dedi.

Köylerin mimari dokusunun bozulmaya başlaması, kente göçün hızla devam etmesi ve unutulmaya yüz tutan geleneklerin modernleşmenin dişlileri arasında kaybolmaya başlamasının kendisini üzdüğünü anlatan Yavuz, kuşaklar arasındaki kopuş, özellikle köy ve kent arasındaki bağın zayıflaması ve köylerin dokusunun bozulmasını üzülerek izlediğini aktardı.

Yavuz, "Yıkılan konakların, taş evlerin yerine yığma betonarme evlerin yapılması köylerin adeta birer gecekondu mahallesi haline dönüşmesine neden oluyor. Biz de bir karşı duruş olması için örnek proje olarak başladık. Gönlümüzle, ruhumuzla, kendi maddi imkanlarımızla, ailece baş koyduğumuz bir proje. Dostlarımızın manevi yardımı ve desteğiyle kendi alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biriyle buluşmamız gerçekten bizim için büyük bir onur oldu, ülkemiz adına da." diye konuştu.

Kültür derinliğini görünür kıldı

Ödülün, "kültür derinliğini görünür kılmak, yerel halkla birlikte çalışarak bölgeye ekonomik ve sosyal katkı sağlamada gösterdiği başarı" nedeniyle verildiğini belirten Yavuz, arzu edilen katma değeri yüksek bir turizm için turizmin kültürle buluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Anadolu'nun kültür zenginliğinin turizmi destekleyici unsur haline dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Sadece deniz, kum, güneş turizmiyle sürdürülebilir olamayız ve arzu ettiğimiz yüksek gelir grubuna sahip, daha çok para harcayan turisti ülkemize çekemeyiz. Yüksek gelir düzeyine sahip turistlerin beklentileri çok daha farklı. Özellikle salgın sonrasında tabiat, doğa, yaşanmışlık ve macera içeren, kültürel farklılıkları, dokuyu ve folklorik zenginlikleri öne çıkaran yapıları arıyorlar. Gittikleri yerde bir fark yaşamak istiyorlar. Lüks ikram ederek, beş yıldızlı, on yıldızlı lüks hizmet vererek bu turistleri ülkenize bağlamanız mümkün değil. Çünkü bu lüks dünyanın her yerinde var ve birbiriyle hemen hemen aynıdır. Sizi farklı yapan nedir? Yerel kimliğinizi bunun içine koymanız lazım. Yerel mutfağınızı, folklorunuzu, türkünüzü, geleneklerinizi göreneklerinizi, tabiatınızı orayla buluşturamazsanız eğer, lüksle rekabet etme noktasında fark yaratamazsınız. Bizim çalışmamız da aslında kültür turizmine katkıdır."

"Bu tür çalışmaların sayısının artmasını diliyoruz"

TÜTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız da Türkiye'nin tanıtılması adına birçok vizyon proje yürüttüklerini, bunun yanında ülke tanıtımına katkı sağlayan kişi ve kurumlara ödüller verdiklerini bildirdi.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin Avrupa'nın seçkin bir ödülüne layık görülmesi nedeniyle Yavuz'u tebrik eden Yıldız, bu müzenin yapılacak çalışmalara örnek olmasını ve sayılarının artmasını diledi.

Müzenin Türkiye'nin köy kültürünün tanıtımında kazandığı ödülle de önemli bir rol üstlendiğini kaydeden Yıldız, kültür turizmi kapsamında ağırlanacak 70 milyon turistin, "her şey" dahil sistemde gelecek 100 milyon turistten daha fazla milli gelire katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Etnografya Müzesi, Togo Cumhuriyeti, Kenan Yavuz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Ata toprağına vefa'ya TÜTAP'dan da ödül geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:29 Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi
11:25 Kılıçdaroğlu Kayseri'de konuştu: Sandık geldiği anda döviz düşer
11:15 Denizin dibinde muhteşem anlar! Balıkların yaptığı hareket Türk profesörü mest etti
11:14 Canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi yapmıştı! Eski F.Bahçeli Kruse ve Mardin kökenli Dilara Mardine evlendi
11:07 Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum
11:06 Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı
10:56 Eski HDP'li Ayhan Bilgen: HDP ile görünmekten çekiniliyor çünkü güven vermiyor
10:51 İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan kur farkı yorumu: İstanbul'un 15.2 milyar TL'si buharlaştı
10:43 Hande Yener hamamda! Klip çekiminde cüretkar pozlar
10:39 Son Dakika: Siirt kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin gri listedeki Veysel Akkuş olduğu tespit edildi
Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi         
11:30
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2011'de Somali'ye yaptığımız ziyaret, kıtanın kaderini değiştirdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2011'de Somali'ye yaptığımız ziyaret, kıtanın kaderini değiştirdi         
11:20
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
Mardin'de çarşaflı soyguncu cinayeti! Kuyumcu soygun kurbanı oldu! Mardin'de çarşaflı soyguncu cinayeti! Kuyumcu soygun kurbanı oldu!         
09:54
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir         
18:14
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı         
16:34
Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu         
14:49
Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi         
14:41
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 11:39:48. #1.12#
SON DAKİKA: "Ata toprağına vefa"ya TÜTAP'dan da ödül geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement