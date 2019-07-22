Ata Uni Racing dünya 3.sü oldu

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde eğitim gören bir grup öğrencinin bir araya gelerek oluşturduğu AtaUni Racing Takımı, katıldığı yarışmalarda derece elde etmeye devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde eğitim gören bir grup öğrencinin bir araya gelerek oluşturduğu AtaUni Racing Takımı, katıldığı yarışmalarda derece elde etmeye devam ediyor.



Dünyanın en iyi üniversitelerinden gelen başvurular içerisinde kabul edilerek 30 takım arasına giren ve yarışmaya hak kazanan AtaUni Racing, 17-21 Temmuz 2019 tarihlerinde İngiltere'nin Londra şehrindeki Silverstone yarış pistinde düzenlenen müsabakalarda önemli bir başarı elde etti.



Bu kapsamda AtaUni Racing Takımı; üst üste 4. kez katıldığı, Dünya'nın en prestijli ve en büyük öğrenci mühendislik yarışması olan Formula Student yarışması Class2 (Mühendislik Hesaplaması ve Tasarımı) kategorisinde Dünya 3.sü oldu.



"Öğrencilerimizle Gurur Duyuyoruz"



Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, elde edilen başarıların kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirterek, üniversitemizde eğitim gören öğrencilerin yurt içi ve özellikle yurt dışında kazandıkları başarıların oldukça önemli olduğunu vurguladı.



Bu başarıların "Yerli ve Milli Teknoloji" hamlesinin bir meyvesi olduğunu belirten Çomaklı: "Öğrencilerimize imkan verildiği takdirde kendi çabaları, bilgi ve birikimleriyle nasıl başarılı olduklarını görüyoruz" ifadelerini kullandı. Atatürk Üniversitesinin tecrübesi ve bilimsel çalışmalara yönelik sağladığı fırsatlar ile donanımlı ve vizyoner öğrencilerin yetiştiğine dikkat çeken Rektör Çomaklı, "Yeni YÖK" vizyonu çerçevesinde başlatılan ve üniversitenin yeniden şekillenmesine öncülük eden "Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi"nin geri dönütlerini oldukça hızlı bir şekilde aldıklarına dikkat çekti.



Dünyanın önde gelen sıralama merkezlerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 8 alanda 500 üniversite arasına girdiklerini hatırlatan Rektör Çomaklı, akademisyenlere ve öğrencilere gereken tüm desteği vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi. AtaUni Racing Takımının çalışmalarını, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Biriminin destekleriyle yaptığını aktaran Rektör Çomaklı, öğrencilerin projelerini daima destekleyeceklerini, onların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için ne gerekiyorsa yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini söyledi.



Formula Student Yarışması Nedir ?



Formula Student Formula SAE adıyla 1981 yılında ABD'de otomotiv mühendisleri derneği tarafından kurulan yarışmanın İngiltere ayağıdır. 1999 yılından beri İngiltere'de yapılan yarışma diğer FSAE serileri ile çok benzer kurallar içermekte ve FSAE serileri arasında en çok kuralı barındıran yarışmadır. Institution Of Mechanical Engineers (IMechE) tarafından düzenlenmektedir.



Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinden ve AtaUni Racing Takım Lideri Kağan Akın elde edilen başarının hikayesini şu şekilde anlattı:



"2018 yılı Formula Student yarışması yeni bitmişti. Mezun olan tecrübeli ekip üyeleri, ana ekibe çıkmak için hazır olmayan yeni yüzler ve tecrübesiz bir yeni yönetim. 2019 yılının nasıl geçeceği her ne kadar merak konusu olsa da yeni yönetimin tek bir amacı vardı; ekibi üretim safhasına geçirerek ekip tarihine geçmek Dönemin hemen başında yapılan toplantılar da bunun göstergesiydi



Dönem başladığı gibi yeni çalışanların donanımlı hale gelmesi için oryantasyon ve eğitim çalışmalarına hızlıca başlandı. Tabi ki ekibin yeni üyelerinin bu çalışma temposuna ayak uydurmaları zaman aldı. Aksamalar, motivasyon bozuklukları ve bunun gibi dahası



Nihayet yeni yılın ilk deadline tarihi yaklaşmıştı; Formula Student İngiltere başvurusu



Ekip bir yandan yeni üyeleri yetiştirirken bir yandan da ilerleyen zamanlarda nasıl bir yol izleyeceklerinin düşüncesi içindeydi. Akıllarda ise tek bir soru vardı; Class1 kategorisine başvuru yapılıp üretim aşamasına mı başlanacaktı, yoksa yeniden Class2' den mi katılım sağlanacaktı



En nihayetinde ekibin devamlılığı sağlanması amacıyla en muhtemel senaryo düşünülerek Class2 başvurusu yapıldı. Kısa bir süre içerisinde de başvuru ücreti yatırıldı ve ekip üst üste 4. Kez Class2'den kabul alıp yarışmaya hak kazandı.



Tabi ki bir yandan da akıllarda üretim konusu dolaşmaktaydı. Ekibe gelen destekler sonucu üretim için harekete geçilmesi gerektiğinin kanısına varıldı ve ilk adım, fakülte yönetimi ile görüşülerek atıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda okul tarafından BAP (Bilimsel Araştırma Projesi) yazılması istendi. İlerleyen süreçte projeyi yazan ekip başvuruda bulundu ve beklemeye geçti ve ardından proje kabul edildi.



Ekip, bir yandan üretim için gerekli adımları atarken bir yandan da elinde olan Class2 kategorisinde iyi bir sonuç elde etmek istiyordu. Fakat bu yeni ekibin nasıl bir performans göstereceği merak konusuydu. Durumun farkında olan ekip çalışmalarına hız kesmeden devam ediyordu. Yarışma tarihinin git gide yaklaşmasının ardından ekip, çalışma temposunu iyice yükseltmişti. Ekip üyeleri ders harici vakitlerinin tümünü çalışma ofisinde harcayarak adeta hayatlarından fedakarlık ediyorlardı. Ekip yönetimi ise bir yandan ekibini bu kısıtlı sürede yarışmaya hazırlamaya çalışıyor, bir yandan üretim için gerekli koşuşturmaları yapıyor, bir yandan da yarışma ile ilgili ihtiyaçlar için çalışmalar yapıyordu.



Bir süre sonra mutlu haber geldi ve yazılan proje BAP'tan onay aldı. Bu durum, ekibin üretim sürecine başladığının göstergesiydi. Bu haber sayesinde ekip içi motivasyonun da artması ile çalışmalar iyice hızlandı ve artık ekip içi denetimler yüz güldürüyor, yeni üyelerin bu hızlı gelişimi ekibe umut veriyordu.



Artık yarışmaya sayılı günler kalmıştı ve yapılan sunum çalışmaları gelebilecek bir başarının fragmanı gibiydi. Aynı zamanda da üretim konusunda adımlar atılmaya devam ediyordu. BAP kabulünün ardından prosedürler halledilmişti. Sonrasında da malzeme ve fiyat listesi hazırlanarak malzeme tedarik sürecine geçildi.



Nihayet yarışma tarihi gelip çattı Ekip yola çıkarken ekibin 2 üyesine vize cevabı gelmemesi kafalarda soru işaretleri yaratıyordu. İngiltere'ye gidilmesinin ardından, 1 gün sonra 2 üyeye vize çıkmadığı haberi geldi ve ekip yarışmaya 2 kişilik eksikle girmek durumunda kaldı.



1 yıllık sıkı çalışmanın, fedakarlığın ardından bu durum her ne kadar can sıkıcı olsa da yapılması gereken bir şey vardı; onca emeğin karşılığı alınarak üretime güçlü bir şekilde girmek



Sunum günü geldiğinde ise her şeye rağmen ekibin özgüveni yüksekti ve kendilerine güveniyorlardı.



Yarışmanın 1. Günü Design ve Cost sunumları ile geçti. Başarılı geçen bir sunum gününün ardından ekip derece heyecanı yaşamaya başladı. 2. gün Business sunumunun da yapılmasının ardından sonuçların açıklanması için beklemeye geçildi.



Ertesi gün sonuçlar açıklandığında ise ekipte, güzel olan tüm duygular yerini almıştı. AtaUni Racing ekibi, üst üste 4. kez katıldığı, Dünya'nın en prestijli ve en büyük öğrenci mühendislik yarışması olan Formula Student yarışması Class2 (Mühendislik Hesaplaması ve Tasarımı) kategorisini Dünya 3.sü olarak tamamladı. Bu sonuçlar ile hem ekip tarihinin en yüksek derece ve puanını alınmış oldu hem de üretim alanında yaşadığı gelişmelerle ekip tarihine geçildi.



AtaUni Racing ekibi ülkeye geri dönülmesinin hemen ardından üretim sürecine kaldığı yerden devam edecek. Alınan bu tarihi sonucun ardından 4 yıllık tecrübe ve bilgi birikimini üretime dökülerek hem tasarım harikası hem de kusursuz bir üretim gerçekleştirerek Class1 kategorisinden İngiltere veya alternatif başka bir ülkede yarışmaya katılmayı hedefliyoruz." - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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