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Ata'ya saygı için bisikletle Hatay'dan Ankara'ya geldiler - Son Dakika

Ata'ya saygı için bisikletle Hatay'dan Ankara'ya geldiler

10.11.2021 23:54

Ata'ya saygı için bisikletle Hatay'dan Ankara'ya geldiler Hatay Bisiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümü için Hatay'dan Ankara'ya pedal çevirdi.

Ata'ya saygı için bisikletle Hatay'dan Ankara'ya geldiler

ANKARA - Hatay Bisiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümü için Hatay'dan Ankara'ya pedal çevirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümü için Hatay Bisiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri, Hatay Antakya'dan Ankara'ya kadar pedal çevirdi. Dernek Başkanı Prof. Dr. Şerafettin Kaya, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldır "Hatay'dan Ankara'ya Pedallıyoruz" etkinliği düzenlediklerini belirterek, amaçlarının hem Ata'ya saygı ve cumhuriyete bağlılıklarını göstermek hem de 570 kilometrelik yolu bisikletle gelerek trafikte farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Kaya, "Yaklaşık olarak 5 gün sürüyor bu yolculuğumuz. 5 gün boyunca 570 kilometreye yakın mesafeyi pedallıyoruz. Saat 9'u 5 geçe yapılan saygı duruşunun ardından öğleden sonraki halk seansında Anıtkabir'e geçeceğiz. Memleketimizden getirdiğimiz bayrağı mozoleye bırakıyoruz. 5 senedir gidip geliyoruz. Aramızda doktor, öğretmen ve öğretim üyesi arkadaşlarımız var. Buradaki amacımız hem Ata'ya ve cumhuriyete bağlılığımızı göstermek hem de onca yolu bisikletle gelerek farkındalık ortaya koymak amacıyla bunu yapıyoruz. Türkiye'nin değişik illerinden buraya bisikletliler geliyor" diye konuştu.

"Böyle bir deha yeryüzüne çok az gelir"

Bisikletlerle Hatay'dan Ankara'ya kadar pedal basma sebeplerinin ardındaki amacın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılıklarını göstermek olduğunu dile getiren Kaya, "Mazlum devletlerin örnek aldığı bir kurtuluş adamı Mustafa Kemal Atatürk. İlkeleri yaşıyor. Bugün 100 yıl öncesinden öngördüğü bütün olaylar, bütün öngörüleri gerçekleşiyor. Böyle bir deha yeryüzüne çok az gelir. Bu durumdan bizim ders almamız gerekiyor. Ülkelerin ders alması gerekiyor. Sadece Türkiye'nin değil çevremizdeki ülkelerin de bundan ders alması gerekiyor. Bu düşüncelerle biz inancını, ülküsünü, öngörüsünü gerçekleştirmek için buradayız" dedi.

Ata'ya saygı için bisikletle Hatay'dan Ankara'ya geldiler
Ata'ya saygı için bisikletle Hatay'dan Ankara'ya geldiler
Ata'ya saygı için bisikletle Hatay'dan Ankara'ya geldiler
Ata'ya saygı için bisikletle Hatay'dan Ankara'ya geldiler

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Ankara, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ata'ya saygı için bisikletle Hatay'dan Ankara'ya geldiler - Son Dakika


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