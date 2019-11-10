Son Dakika Haberleri: Ata'ya saygı için otobüs şoförleri, sefere gecikmeli çıktı
Son Dakika Güncel Ata'ya saygı için otobüs şoförleri, sefere gecikmeli çıktı

Ata'ya saygı için otobüs şoförleri, sefere gecikmeli çıktı

7 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, şehirlerarası otobüs terminalinden saat 09.00'da sefere çıkacak otobüs şoförleri, Ata'ya saygı için 10 dakika gecikmeli hareket etti.

Ata'ya saygı için otobüs şoförleri, sefere gecikmeli çıktı, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, şehirlerarası otobüs terminalinden saat 09.00'da sefere çıkacak otobüs şoförleri, Ata'ya saygı için 10 dakika gecikmeli hareket etti. Bazı otobüs firmaları da şehit ailelerini ücretsiz taşıdı.

Ülke genelinde Atatürk'ü anma etkinlikleri düzenlenirken, Fethiye Otogarı'nda da şehirlerarası otobüs terminalinde, saat 09.00 seferine çıkacak otobüs şoförleri bekledi. Saat 09.05'te ise tüm yolcular ve şoförler, otobüslerin önünde saygı duruşuna geçti. Otobüs firmasının Fethiye Terminali Müdürü Cenk Kurt, "Otogardaki otobüsler bugün 09.00'da sefere çıkmadı. 10 dakika gecikmeli olarak seferlerine başladılar. Ata'mıza saygımızdan dolayı böyle bir karar aldık" dedi.

Ayrıca bazı otobüs firmaları da şehit ailelerine ücretsiz bilet verdi.


Fethiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:02 Kaynak: DHA
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