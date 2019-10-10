Son Dakika Haberleri: Ata'ya Saygı Satranç Turnuvası başlıyor
Son Dakika Spor Ata'ya Saygı Satranç Turnuvası başlıyor

Ata'ya Saygı Satranç Turnuvası başlıyor

19 dakika önce

Menteşe Belediyesi ile Muğla Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Menteşe Ata'ya Saygı Elo Satranç Turnuvası 2-3 Kasım tarihleri arasında Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Ata'ya Saygı Satranç Turnuvası başlıyor, System.String[]

Menteşe Belediyesi ile Muğla Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Menteşe Ata'ya Saygı Elo Satranç Turnuvası 2-3 Kasım tarihleri arasında Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Turnuvaya kayıtlar www.mugla.tsf.org.tr adresinden veya Türkiye Satranç Federasyonu İlçe Temsilcisi Barış Öztürk tarafından yapılacak.


Turnuvaya kayıt olan sporculardan organizasyon komitesinin davet edeceği 20 sporcu ve en yüksek elo puanına sahip 12, toplamda ise 32 Elo/Ukd puanına sahip sporcunun yarışabileceği turnuva hakkında bilgilere www.mugla.tsf.org tr adresinden ulaşılabilecek. Turnuva kayıtları yine www.mugla.tsf.org.tr adresinden veya TSF Menteşe ilçe temsilcisi Barış Öztürk tarafından yapılacak. Menteşe Ata'ya Saygı Elo Satranç Turnuvası'nda oynamaya hak kazanan sporcular, turnuvadan 3 gün önce bilgilendirilecektir. - MUĞLA

Atatürkçü Düşünce Derneği, Menteşe, Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:32 Kaynak: İHA
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