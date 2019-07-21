Son Dakika Haberleri: "Ata'ya Selam" etkinliğinde dikkat çeken araç
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"Ata'ya Selam" etkinliğinde dikkat çeken araç

39 dakika önce

Atatürk sevdalısı 77 yaşındaki Turan Aygör, "Ilıca'dan Ata'ya Selam" etkinliğine katılmak için, "Yüküm çok ağır" yazısı ve altında Atatürk posterleri ile kapladığı özel aracıyla İzmir'den Çeşme'ye geldi.

Atatürk sevdalısı 77 yaşındaki Turan Aygör, " Ilıca'dan Ata'ya Selam" etkinliğine katılmak için, "Yüküm çok ağır" yazısı ve altında Atatürk posterleri ile kapladığı özel aracıyla İzmir'den Çeşme'ye geldi.

"Ilıca'dan Ata'ya Selam" etkinliğini gazetede okuduğunu söyleyen Aygör, Atatürk posterleri ve çeşitli yazılarla donattığı özel aracıyla, etkinliklere katılmak için eşiyle birlikte Çeşme'ye geldi. Aygör, "Atatürk sevgimi gösterip duyarlılık oluşturmak için yaklaşık 10 aydır Ege'nin illerini ve ilçelerini dolaşıyorum. Atatürk'ün kurduğu laik cumhuriyete sahip çıkmalı, değerini bilmeliyiz. Ben siyasetçi değilim. Siyaset yapmıyorum. Yüreği, Atatürk ve cumhuriyet sevgisi ile dolu bir vatandaşım. Gezdiğim yerlerde aracımı görenler, video ve fotoğraflarını çekiyorlar. Benimle hatıra fotoğrafı çekiliyorlar. Genelde olumlu tepkiler alıyorum" diye konuştu. - İZMİR
Mustafa Kemal Atatürk, İzmir, Ilıca, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:28 Kaynak: İHA
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