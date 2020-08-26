Ata yadigarı camilerden depremin izleri siliniyor - Son Dakika

Ata yadigarı camilerden depremin izleri siliniyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gördükten sonra güçlendirme çalışması yapılan Malatya'daki ata yadigarı Ulu Cami ile Hacı Yusuf Taş Camisi, restorasyonun ardından yeniden cemaatle buluşturulacak.

Ata yadigarı camilerden depremin izleri siliniyor, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gördükten sonra güçlendirme çalışması yapılan Malatya'daki ata yadigarı Ulu Cami ile Hacı Yusuf Taş Camisi, restorasyonun ardından yeniden cemaatle buluşturulacak.

Depremde, Battalgazi ilçesinde Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad tarafından 1124'te yaptırılan Ulu Cami ile Hocazade Hacı Yusuf tarafından 1843'te inşa ettirilen ve 1893'teki sarsıntıda yıkılmasının ardından vatandaşlardan toplanan yardımlarla ayağa kaldırılan Hacı Yusuf Taş Camisi'nde de ağır hasar oluştu.

Zarar gören camilerin cemaate kapatılmasının hemen ardından Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce tarihi yapıların restorasyonu için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, ilk olarak ata yadigarı camilerin artçı sarsıntılardan daha fazla zarar görmemesi için güçlendirme çalışması gerçekleştirildi.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivrice merkezli deprem nedeniyle kentteki 11 tarihi yapıda hasar oluştuğunu söyledi.

Hasar durumunun yapılara göre değiştiğini anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"En fazla hasar gören iki yapımız, Ulu Cami ile Hacı Yusuf Taş Camisi. İki cami için gerekli tespitleri yaptık, raporları hazırladık. Artçı depremlerde daha fazla zarar görmemesi için Hacı Yusuf Taş Camisi'nin kubbe kasnakları sargılarla desteklendi. Ulu Cami'de ise kemer işleri ahşapla desteklendi. Her iki camide, röleve, restitüsyon, restorasyon, mekanik, statik ve elektrik projelerine yönelik çalışmalar başladı."

"Cami ile cemaati buluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz"

Doğan, ecdat yadigarı eserlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı.

Tarihi camilerin restorasyon çalışmalarının büyük titizlikle yürütüldüğünü belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Bu yapıların gelecek nesillere aktarılabilmesi ve olabilecek depremlerde tekrar hasar görmemesi için statik anlamda ne tarz müdahalelerde bulunacağımız konusu çok önemliydi. Aksaray Üniversitesinden alanında uzman akademisyenler geldi, araştırma yaptılar ve uygulanabilecek çalışmaları konuştuk. Söz konusu malzeme alındı, laboratuvarda taşların gücü ölçüldü. Hocalarımız rapor hazırladı. Çalışmayı yapacak firma, rapor doğrultusunda restorasyona yönelik projelerini hazırladı. Biz de projeleri inceledikten sonra Sivas Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna gönderdik."

Doğan, projelerin onaylanmasının ardından camilerde çalışmalara ivedilikle başlanacağını ifade ederek, "Cami ile cemaati buluşturmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Hacı Yusuf Taş Camisi'nde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi veren Doğan, şunları söyledi:

"Camideki ana kubbeyi sökeceğiz. Görsel olarak, dışarıda görünmeyecek şekilde kasnağına çelik çember atılacak. Yapının güçlendirmesine yönelik gergi çubukları atılacak. Doğu-batı yönünde dışarıdan iki destek payandası yapılacak, çünkü caminin beden duvarları biraz yüksek olduğu için, depremde salınımı biraz fazla olduğundan hasar durumu farklı oluyor. Cami içerisindeki sıvalar sökülecek, kalem işleri yeniden yapılacak."

Malatya, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 11:03

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ata yadigarı camilerden depremin izleri siliniyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu Altının kilogramı 453 bin liraya geriledi Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan "Elif Sarı" hesabının kullanıcısı tutuklandı Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile deniz eğitimleri icra edildi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündemindeki Kalinic ile ilgileniyor İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme "Kızın rızası var" diyor Dinlenmek için oturduğu banktan kalkamayan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi Cani koca, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu         
14:06
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı         
14:02
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti         
13:46
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı         
13:02
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı         
13:01
Lüks sitenin 11. katında oturan vatandaş, süs havuzuna düşerek can verdi Lüks sitenin 11. katında oturan vatandaş, süs havuzuna düşerek can verdi         
12:58
Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu         
12:49
Rusya'dan Türkiye'ye Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı         
12:44
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: Koronavirüste ikinci dalga muhtemelen ekim-kasım ayı gibi olur Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: Koronavirüste ikinci dalga muhtemelen ekim-kasım ayı gibi olur         
12:33
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı         
12:28
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı         
12:21
Antika sevdasını Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı         
12:19
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
11:55
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı         
11:45
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti         
11:20
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı         
11:09
Melih Gökçek Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş         
10:57
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum         
10:39
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek         
10:38
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı         
09:38
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi         
09:30
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor 28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor         
09:18
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı         
09:13
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu         
09:11
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor         
08:46
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı         
08:28
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi         
08:12
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun         
00:19
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın         
22:48
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı         
22:11
Victoria Beckham'dan gündem olan David Beckham açıklaması: Makyaj malzemelerimi kullanıyor Victoria Beckham'dan gündem olan David Beckham açıklaması: Makyaj malzemelerimi kullanıyor         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2020 17:35:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ata yadigarı camilerden depremin izleri siliniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei