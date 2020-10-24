Ata yadigarı değirmenin çarkını yarım asırdır döndürüyor - Son Dakika

Ata yadigarı değirmenin çarkını yarım asırdır döndürüyor

24.10.2020 11:09
Ata yadigarı değirmenin çarkını yarım asırdır döndürüyor, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan İbrahim Aktaş, ilerleyen yaşına rağmen yöre halkının mahsullerini su değirmeninde öğüterek ata mesleği değirmenciliği yarım asırdır devam ettiriyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan İbrahim Aktaş, ilerleyen yaşına rağmen yöre halkının mahsullerini su değirmeninde öğüterek ata mesleği değirmenciliği yarım asırdır devam ettiriyor.

Yuvacık Mahallesi'nde mesleğini yürüten 72 yaşındaki Aktaş, 1973'te yaptırdığı değirmenle buğday öğüterek yöre halkına hizmet veriyor.

Geleneksel yöntemle çalışan değirmen, gelişen teknoloji ve un sanayisine rağmen yöre sakinlerinden ilgi görüyor. Günde ortalama 150 kilogram buğday öğüten Aktaş, ömrünün yarısından fazlasını geçirdiği su değirmenin çarkının dönmesi için büyük uğraş veriyor.

İşini sürdürmekteki azmiyle çevresindekilerin takdirini toplayan Aktaş, kendisinden sonra da değirmeninin çarkının döndürülmesini istiyor.

Değirmenden gelen ses huzur ve mutluluk veriyor

Aktaş, AA muhabirine, dedesinin yanında ilkokul yıllarında ilk adımını attığı değirmencilik mesleğini amcaları ve babasının da yıllarca yaptığını söyledi.

Tarihi değirmenin gelişen teknolojiye rağmen hala müşterileri olduğuna işaret eden Aktaş, yıllarca ekmek parasını kazandığı değirmene vefa borcu olduğunu dile getirdi.

Tüm çabasının iyi bir hizmet vermek olduğunu anlatan Aktaş, "Buraya gelen her bir kişi benim için çok değerli. Onların buradan memnun ayrılması çok önemli. Biz atalarımızdan bu şekilde öğrendik. Ailemizde üç kuşaktır, yani ortalama 150 yıldır değirmencilik mesleği yapılıyor. İnşallah oğlum benden sonra bu geleneği sürdürecek. Tabi oğlumun da bunu istemesi gerekiyor." diye konuştu.

Öğütme ücreti olarak bir çuvaldan 7,5 lira aldığını ifade eden Aktaş, "Bazen de buğday karşılığı çalışıyoruz. Değirmenden gelen ses bana huzur ve mutluluk veriyor." dedi.

Mahalle Muhtarı Selahattin Bektaşoğlu ise çocukluk yıllarında değirmende iki gün sıra beklediklerini hatırladığını ifade etti.

Günümüzde ilginin biraz azaldığını anlatan Bektaşoğlu, İbrahim Aktaş'ın her şeye rağmen mesleğini severek ve isteyerek sürdürdüğünü kaydetti.

İbrahim Aktaş, Antalya, Buğday, Huzur, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ata yadigarı değirmenin çarkını yarım asırdır döndürüyor - Son Dakika

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