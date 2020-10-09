Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini "gözünü kırpmadan" sürdürüyor - Son Dakika

Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini "gözünü kırpmadan" sürdürüyor

09.10.2020 11:11
Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 560 metre rakımlı bölgedeki yangın gözetleme kulesinde tek başına yaşayan 71 yaşındaki Necati Tokgöz, dede ve baba yadigarı "kutsal göreve" gururla devam ediyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 560 metre rakımlı bölgedeki yangın gözetleme kulesinde tek başına yaşayan 71 yaşındaki Necati Tokgöz, dede ve baba yadigarı "kutsal göreve" gururla devam ediyor.

Kızılöz köyü sınırları içinde ormanlara hakim tepede bulunan Armutlu Yangın Gözetleme Kulesi'nin görevlisi Tokgöz, "Ekmek teknem" dediği kulede dürbünüyle Bilecik ve Sakarya ormanlarını gözetliyor.

Orman yangınları için kritik dönem olan hazirandan kasım ayına kadar 7 gün 24 saat esasına göre çalışan Tokgöz, Marmara Bölgesi'nin akciğerleri olan sorumluluk alanındaki gelişmeleri Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bildiriyor.

"Yangında kuleyi terk etmedim"

Gözetleme kulesinde 15 yıldır sözleşmeli işçi statüsünde görev yapan Necati Tokgöz, AA muhabirine, geleceğe nefes olan ormanları gururla koruduğunu söyledi.

Ailesinden bu mesleği ilk olarak dedesinin yaptığını belirten Tokgöz, şöyle konuştu:

"Ben 10 yaşındayken, dedemin buradaki eski kulede görev yaptığı esnada yanına geliyordum. Eşekle buraya su getirirdi, o günleri hatırlıyorum. Dedem öldükten sonra babam, babam öldükten sonra ben kuleye geçtim. Bu mesleği yaptığım için gururluyum. Tüm bu ormanlar benden soruluyor. Burada herhangi bir problem olduğunda telsizle merkeze bildiriyorum. Yangını fark ettiğimde merkeze bölgeyi ve yangın durumunu söylüyorum. Onlar da benden aldıkları bilgilerle olay yerine gidiyorlar."

Tokgöz, 2012'de sorumluluk alanında büyük bir orman yangını çıktığını dile getirdi.

İçmeler bölgesindeki bu yangına çok üzüldüklerini aktaran Tokgöz, "O gün arazözler yukarıya doğru gelmeye çalıştılar. Yangın çok şiddetliydi. Oradaki ekip kendisini güvenli alana aldı ve bana 'Yangın sana doğru geliyor, kuleyi terk et.' dediler. Ben 'Kaçacak durumda değilim.' dedim ve burada kaldım. Yangına rağmen kuleyi terk etmedim. Burası benim kutsal görev yerim." diye konuştu.

"Kuleler bizim için çok değerli"

Bilecik Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın da gözetleme kulelerinin yangında ilk müdahalenin göz bebeği olduğunu belirtti.

Yaz dönemlerinde bölgelerin titizlikle takip edildiğini aktaran Yakın, "Yangınların önlenmesi noktasında kuleler bizim için çok büyük önem arz ediyor. Yangının çıktığı anda tespit edilmesi ve ekiplerin olay yerine yönlendirilmesi bakımından gözetleme kulelerimiz çok büyük bir öneme sahip. Burada arkadaşlarımız 7 gün 24 saat görev yapıyor." ifadesini kullandı.

Kentte 6 gözetleme kulesi bulunduğunu bildiren Yakın, hava sıcaklığına bağlı olarak her 15 dakikada bir telsizle Bilecik Orman İşletme Müdürlüğünde orman bölgelerindeki sıcaklık, rüzgar ve nem oranlarının rapor edildiğini sözlerine ekledi.

Osmaneli, Bilecik, Yangın, Yakın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini 'gözünü kırpmadan' sürdürüyor - Son Dakika

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