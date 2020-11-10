Ata'yı yoğun bakımda andılar - Son Dakika

Ata'yı yoğun bakımda andılar
10.11.2020 11:12
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesindeki sağlık çalışanları, saatler 09.05'i gösterdiğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak Atatürk'ü ölümünün 82'nci yıldönümünde andı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesindeki sağlık çalışanları, saatler 09.05'i gösterdiğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak Atatürk'ü ölümünün 82'nci yıldönümünde andı.
Korona virüs (Covid-19) nedeniyle görevlerinin başından ayrılmadan gece gündüz mücadele veren sağlık çalışanları, Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82'nci yıldönümünde unutmadı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesinde görev yapan sağlık çalışanları saatler 09.05'i gösterdiğinde bina koridorunda toplanarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Atatürk'ü bu şekilde anan çalışanlar, ardından hastalarının tedavilerine devam etti. - ESKİŞEHİR
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