Son Dakika Haberleri: Ata'yı ziyaret etmek için Mersin'den Ankara'ya pedal çevirdiler
Son Dakika Güncel Ata'yı ziyaret etmek için Mersin'den Ankara'ya pedal çevirdiler

Ata'yı ziyaret etmek için Mersin'den Ankara'ya pedal çevirdiler

6 saat önce

Mersin'den yola çıkan, aralarında görme engellilerin de bulunduğu bisikletçiler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla 500 kilometre pedal çevirerek Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ata'yı ziyaret etmek için Mersin'den Ankara'ya pedal çevirdiler, System.String[]

Mersin'den yola çıkan, aralarında görme engellilerin de bulunduğu bisikletçiler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla 500 kilometre pedal çevirerek Anıtkabir'i ziyaret etti.

Farklı meslek gruplarından, aralarında görme engellilerin de olduğu 13 bisikletçi Atatürk'ün kabrinde saygı duruşunda bulundu.

Grupta yer alan Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun, bu yıl 3'üncüsünü düzenledikleri "Pedala Engel Yok" projesi kapsamında Anıtkabir'e ulaşmak için bisikletleriyle 3 Kasım'da Mersin'den yola çıktıklarını belirtti.

Günde yaklaşık 100 kilometre pedal çevirerek 500 kilometrelik yolu 5 günde tamamladıklarını söyleyen Uygun, "Her yıl Mersin'den Anıtkabir'e, Ata'mızın huzuruna geliyoruz. Grubumuzda 3 görme engelli arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımız 'tandem' olarak adlandırılan çift kişilik bisikletlerin arkasında pedal çevirerek bize eşlik ediyorlar." dedi.

Süleyman Bozdağ, engellilerin evlerine kapanmamaları gerektiğini belirterek, "Ben görme engelli biri olarak bisiklete biniyorum. Bu yıl ilk defa bisikletle bu kadar uzun bir yol aldım. Ben yapabiliyorsam, tüm engelli arkadaşlar da isterlerse bunu yapabilirler. O yüzden evlerine kapanmasınlar." diye konuştu.

Yolculuğun zaman zaman yorucu ama keyifli geçtiğini aktaran Bozdağ, "Bu etkinliğe katıldığım ve Anıtkabir'i ziyaret edeceğim için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Görme engelli sporcu Burak Türkoğlu da, etkinliğe iki yıldır eşiyle katıldıklarını dile getirerek, "Yol boyunca geçtiğimiz köylerde çocuklara hem spor yapmanın önemini anlatıyoruz hem de içimizdeki Atatürk sevgisini aktarıyoruz." diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:24 Kaynak: AA
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