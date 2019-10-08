ATAA 40 Yaşında
18 dakika önce
Amerika'da Türkler'in kurduğu dernekleri çatışı altında toplayan Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi, kuruluşunun 40'ıncı yılını kutladı.
Amerika'da Türkler'in kurduğu dernekleri çatışı altında toplayan Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi, kuruluşunun 40'ıncı yılını kutladı. Yıldönümü için Amerika'nın çeşitli eyaletlerinden dernek üyeleri başkent Washington'da biraraya geldi
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:06
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