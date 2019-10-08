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ATAA 40 Yaşında

18 dakika önce

Amerika'da Türkler'in kurduğu dernekleri çatışı altında toplayan Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi, kuruluşunun 40'ıncı yılını kutladı.

Amerika'da Türkler'in kurduğu dernekleri çatışı altında toplayan Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi, kuruluşunun 40'ıncı yılını kutladı. Yıldönümü için Amerika'nın çeşitli eyaletlerinden dernek üyeleri başkent Washington'da biraraya geldi

ATAA 40 Yaşında

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:06 
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