ATAA Derneği, Cerablus'ta yürütülen proje kapsamında ilk etapta tamamlanan 260 konutu hizmete açtı - Son Dakika

ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus ilçesinde devam eden proje kapsamında ilk etapta tamamlanan 260 konutun açılışını yaptı.

ATAA Derneği, kuruluşunun 8. yılında, Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde 2019'da inşasına başlanan ve toplam 800 konuttan oluşan "Üçüncü ATAA Konut Sitesi" projesinin ilk etabını tamamladı.

260 konut, bir cami, bir okul, bir klinik ve bir çarşı bulunan projenin ilk etabında, çocuklar için oyun parkları ile site sakinlerine temel hizmetler sağlayacak idari bina da yer alıyor.

Açılış törenine Gaziantep Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Vasıf Munis, Gaziantep AFAD Müdürü Bekir Şen ve birçok yerel ve resmi kurumdan temsilci katıldı.

ATAA Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Akta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Toplamda 800 konuttan oluşan projemizin ilk etabının açılışını yapıyoruz. Bölgede istikrarlı ve sürdürülebilecek bir yaşam ortamı sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konut projesinde yaşam standartlarını düşürmemeye çalıştıklarını belirten Akta, "Proje tamamlanınca spor alanlarımız, çocuklar için de parklarımız olacak." dedi.

Ana merkezi İstanbul'da bulunan ATAA Derneğinin bugüne dek tamamladığı konut sayısı 2 bin 168'e ulaştı.