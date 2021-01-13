Atabağı Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında TİS imzalandı - Son Dakika

Siirt'in Baykan ilçesinde Atabağı Belediyesi ile Belediye İş Sendikası Siirt Şubesi arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Belediye İş Sendikası Siirt Şube Başkanı Halit Akınay, yaptığı açıklamada, 2 yıllık sözleşmede çalışanlara 52 günlük ikramiye kazandırıldığını aktardı.

Sözleşmenin ayıca yemek, yakacak ve operatörlük yardımlarını da kapsadığını dile getiren Akınay, "Sözleşme gereği çalışanlara asgari geçim indirimi, hafta sonu mesai ve fazla çalışma mesaisi, aile ve çocuk yardımları da yapılacak. Kıdem tazminatı hesaplaması 60 gün olarak belirlendi. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.