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Atabarı Kayak Merkezi'nde kış sezonu hazırlıkları

6 saat önce

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'nda bulunan Atabarı Kayak Merkezi'nde kış sezonu öncesinde yapılan çalışmaları inceledi.

Atabarı Kayak Merkezi'nde kış sezonu hazırlıkları, System.String[]

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'nda bulunan Atabarı Kayak Merkezi'nde kış sezonu öncesinde yapılan çalışmaları inceledi.

Vali Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Orhan Yazıcı, İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak ile kayak merkezinde sezon öncesi yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İl merkezine 19 kilometre mesafedeki kayak merkezinin 2009 yılında faaliyete geçtiğini anımsatan Vali Doruk, gerek kar kalitesi gerekse doğal yapısıyla Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Artvin'in her mevsim doğal güzellikleriyle ön plana çıktığına işaret eden Doruk, "Yaz aylarında temiz havası ve doğasıyla çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan ilimiz, kışın da kayak severlerin gözdesi haline geldi. Yeni kış sezonunda kayak severleri ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Balta ise kayak merkezinin kış turizmi açısından oldukça iddialı olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Bizlerde bu kış kayak severlerin Artvin'i tercih etmesine yönelik bir takım çalışmalar gerçekleştirdik. Bunlardan biriside kayak merkezine giden yolun iyileştirilerek daha konforlu bir hale getirilmesi oldu. Bu noktada yoğun çalışma gerçekleştirerek 8 kilometrelik güzergahı kısa sürede sıkıştırılmış beton sistemiyle kaplayan Artvin İl Özel İdaresine, Sayın Valimiz nezdinde teşekkür ediyor tüm Artvin'imize hayırlı olmasını diliyorum."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:00 Kaynak: AA
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