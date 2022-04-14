Atabarı Kayak Merkezi'nde sezonun nisan sonuna kadar sürmesi bekleniyor - Son Dakika

Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde sezonun nisan ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki 2 bin rakımlı Mersivan Dağı eteklerinde 2009'dan beri hizmet veren kayak merkezinde, toplamda 1300 metre uzunluğunda 2 ayrı pist, 595 metre uzunluğunda telesiyej ve 159 metrelik teleski bulunuyor.

Köknar ve çam ağaçları arasında, rüzgar almayan pistleri ve kaliteli kar yapısıyla dikkati çeken Atabarı Kayak Merkezi, her yıl Artvin'in yanı sıra çevre illerden de kayakseverleri ağırlıyor.

Sezonu aralık ayında açan ve yaklaşık 11 bin 200 kişiyi ağırlayan Atabarı Kayak Merkezi'nde, bu hafta etkili olan yağışla yaklaşık 70-80 santimetre kar bulunuyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kayak merkezinin ziyaretçilerine nisan sonuna kadar kayak imkanı sunması bekleniyor.

Kayak merkezinden sorumlu İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Başköylü, AA muhabirine, Atabarı Kayak Merkezi'nin bölgenin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Ekip olarak sezon boyunca vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermek için çalıştıklarını dile getiren Başköylü, sezon boyunca birçok etkinliğin yapıldığı merkezde, tecrübeli kayak eğitmenleriyle farklı yaş gruplarında yüzlerce kişiye temel ve ileri seviye kayak eğitimi verildiğini belirtti.

Başköylü, merkezin kayağın yanında sosyal ve sportif faaliyetler için son derece müsait olduğuna işaret ederek, "Geleneksel kızak müsabakalarını burada gerçekleştirdik. Bu etkinliği, kış şenliği havasında gerçekleştirdik. Bu kapsamda konser düzenledik. Kayak ve snowboard gösterilerimiz oldu. Karda rafting gösterisi yaptık." dedi.

Çocuklara temel kayak eğitimi veriliyor

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fikri Özkan, merkezde çocuklara temel kayak eğitimi verdiğini söyledi.

Kursun üç aydır devam ettiğini kaydeden Özkan, "Bu yıl özlenen kar yağdı. Biz de kayakseverler olarak bu karı en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Nisan ayında olmamıza rağmen kayak kurslarımız devam ediyor. Ramazan Bayramı'na kadar da burada kayak yapma fırsatımız devam edecek diye düşünüyorum." diye konuştu.

Merkezde kayak eğitimi alan 9 yaşındaki Yusuf Emir de 3 aydır kayak yaptığını ifade ederek, kayak yapmayı çok sevdiğini ve hayatı boyunca bu sporu yapacağını söyledi.

İpek Cansöz ise iki haftadır kayak yaptığını ve bu süreçte çok eğlendiğini belirterek, "Heyecan verici bir spor. Başlangıçta zorlandım ama sonra çok kolay öğrendim. Herkese tavsiye ederim." dedi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Müdürü Ümit Kul, farklı yaş gruplarından öğrencilerin boş zamanlarını eğlenerek, spor yaparak geçirmesi için ilgili kurumlarla iş birliğiyle kayak eğitimi verildiğini söyledi.

Kendisinin de kayağa yeni başladığını kaydeden Kul, "Ben de çocuklarla kayak yapmayı öğrendim. Çocuklarla birlikte kayıyorum hatta çocuklarım bana rehberlik ediyor, beni yönlendiriyor. Bu da ayrı bir keyif veriyor. Doğanın, ormanın içinde bol oksijen alarak spor yapıyoruz burada. Artvin'in bu doğal güzellikleri bize haz veriyor." şeklinde konuştu.