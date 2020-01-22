Atabarı Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atabarı Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu - Son Dakika

Atabarı Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu

6 saat önce

Artvin'deki Mersivan Dağı eteklerinde yer alan Atabarı Kayak Merkezi'ne, yarıyıl tatilinde kayakseverler ilgi gösteriyor.

Atabarı Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu, System.String[]

Artvin'deki Mersivan Dağı eteklerinde yer alan Atabarı Kayak Merkezi'ne, yarıyıl tatilinde kayakseverler ilgi gösteriyor.

Ladin, köknar ve çam ağaçları arasında, rüzgar almayan pistleri ve kaliteli kar yapısıyla dikkati çeken Atabarı Kayak Merkezi'nde, son yağışların ardından kar kalındığı 50 santimetreye ulaştı.

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki 2 bin rakımlı Mersivan Dağı eteklerinde yer alan kayak merkezi, geçen hafta sonu yaklaşık 3 bin kişiyi ağırladı.

Kayak merkezinde hizmet veren bir işletmenin sahibi Mehmet Cebeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezine ilginin her geçen gün arttığını söyledi.


Yarıyıl tatili dolayısıyla ziyaretçi sayısındaki artışa dikkati çeken Cebeci, "Biz işletme olarak gerek kayak malzemeleri satışı, kiralaması gerekse yemek hizmetiyle kayakseverlerin hizmetindeyiz. Tatil boyunca misafirlerimizi kayak merkezine bekliyoruz. Yollarımız açık. Önümüzdeki günlerde kar yağışı da olacak, herkesi Atabarı'na bekliyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Neşe Özden de kayak merkezine ilk kez geldiğini belirterek, "Çok merak ediyordum. Torunumu yanıma alarak arkadaşlarımla buraya geldik. Hava çok güzel. Çocukken köyde kızakla kayak yapardım. Yıllar sonra bu sevinci torunumla yaşamının mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum." diye konuştu.

"Çok keyifli zaman geçiriyorum"

Eşiyle kızakla kayak yaptığını kaydeden Hatice Yazıcı ise "Hafta sonu etkinliği için ailece buraya geldik. Kayak yapmayı bilmiyorum ama şambrellerle kayıyorum. Çok keyifli zaman geçiriyorum." ifadelerini kullandı.

Ortaokul 3. sınıf öğrencisi Mert Sarayoğlu da teşekkür belgesi aldığını, ailesinin karne hediyesi olarak kendisini buraya getirdiğini anlattı.

Çok eğlendiğini dile getiren Sarayoğlu, "Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Hala kayağı öğrenemedim, düşüyorum, kalkıyorum, şimdilik şambrellerle ve kızakla kayak yapıyorum. İleride kayak takımlarıyla da kayak yapmayı öğrenmek istiyorum." diye konuştu.

Elif Özer de çocuğuna karne hediyesi olarak Atabarı Kayak Merkezi'ne geldiklerini ifade ederek, "Kaymayı bilmiyoruz. Kızakla şambrellerle düştük, kalktık ama çok eğleniyoruz." dedi.

Kayak Merkezi, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ege'de art arda depremler! Son depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı
FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti Büyükçekmece'de korkutan patlama! Büyük çapta hasar oluştu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 18:19:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Atabarı Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]