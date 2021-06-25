Üye Girişi
Atabay'a destek ziyaretinde bulunan Torun'dan Milletvekili Yavuz'a sitem - Son Dakika

Atabay'a destek ziyaretinde bulunan Torun'dan Milletvekili Yavuz'a sitem

25.06.2021 13:17
Atabay'a destek ziyaretinde bulunan Torun'dan Milletvekili Yavuz'a sitem, System.String[]

Didim'deki kaçak yapılarla olan mücadelesi ile tanınan ve geçtiğimiz gün, ilçede ikiz kuleler olarak adlandırılan ve kaçak olduğu bilinen yapıların sahipleri tarafından bir restoranda beyzbol sopaları ve demir çubuklarla saldırıya uğrayan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'a destek...

Didim'deki kaçak yapılarla olan mücadelesi ile tanınan ve geçtiğimiz gün, ilçede ikiz kuleler olarak adlandırılan ve kaçak olduğu bilinen yapıların sahipleri tarafından bir restoranda beyzbol sopaları ve demir çubuklarla saldırıya uğrayan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'a destek ziyaretleri devam ediyor. Başkan Atabay'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, isim vermeden saldırganların ruhsatsız otelini açtığını ileri sürdüğü AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz'u eleştirdi. Yavuz ise, bu yöndeki her soruya cevap verdiğini söyledi.

Rant çeteleri ile mücadelesinin devam ettiğini ve kendisini hiçbir şeyin yıldıramayacağını belirten Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'a Türkiye'den destek gelmeye devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da Başkan Atabay'a destek olmak için Didim'e geldi.

Program kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Didim İlçe Başkanlığını ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ve partililer katıldı.

Başkan Atabay'a yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "Keşke Didim'e belediye başkanımızın başarılarını ve yaptığı hizmetleri kutlamak için gelseydim ama bugün kendisine geçmiş olsun demek için buradayız. İnşallah önümüzdeki günlerde de Didim'e sunduğu o güzel hizmetleri açılışlarında bir araya gelerek, o mutluluğu paylaşacağız. Belediye Başkanımız, Didim'de hemşerilerimizin menfaatini savundu. Hiçbir tehdide hiçbir şantaja hiçbir baskıya boyun eğmedi. Didim'de hemşerilerimizin de o haklı mücadelesini devam ettirerek dimdik durdu. Korkutmaya çalıştılar. Her türlü çirkinliği yaptılar, işi o kadar ileriye götürdüler ki şiddete başvurdular. Başkanımız Didim'i hemşerilerimizin her zaman menfaatini koruyacak her zaman hizmetinde olacak. Biz de sonuna kadar başkanımızın yanında olacağız ve o hizmetlerini devam ettirecek. Onlara asla pabuç bırakmayız" ifadelerini kullandı.

Saldırıyı yapan ve yaptıranların uzantılarının iyi takip edilmesi gerektiğini kaydeden Torun, "Bunların işbirliği içerisinde bulundukları her yerden kötü kokuları gelmeye başladı. Didim'de de onların uzantıları var. Bunların her gün ekranlarda sosyal medyada kimlerle iş tuttuklarını kimlerle işbirliği içerisinde olduklarını görüyoruz" diyerek isim vermeden kaçak otelin açılışına katılan ve bu kişilere desteklediğini ileri süren AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz'u da eleştirdi. Torun, Yavuz'un kaçak otelin açılışına katılmasının üzüntü verici olduğunu belirterek "Ne hale gelmişiz. Kimin kiminle gayri meşru ilişki içerisinde olduğu belli değil ama temizleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İddiaları kabul etmediğini belirten AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ise bu konuyla ilgili basın toplantısı düzenlediğini ve düzenlediği toplantıda tüm iddialara cevap verdiğini söyledi. Milletvekili Yavuz açıklamasında "Bizim programlarımız uygun olduğu sürece, ilimiz genelinde her türlü açılış veya organizasyonda hemşerilerimizin davetlerine icabet etmeye özen gösterdiğimiz kamuoyu tarafından yakinen bilinmektedir.

Bu doğrultuda, işletme sahipleri tarafından bize ulaştırılan otelin açılış davetine icabet ettik. Kaldı ki, söz konusu otelin açılış programında bizim haricimizde ünlü bir spor kulübünün başkanı, ilimizden ve yurt genelinden birçok iş adamı ve siyasiler de yer aldı. Gelen bir davete bizimde katılmamız kadar doğal bir şey olamaz mı? Ruhsatı olmayan bir otel açılışı diyorlar! Ben Didim Belediyesinin zabıta memuru muyum? Söz konusu otelin ruhsatının

olup olmadığını ben nereden bilebilirim" ifadelerini kullandı.

Saldırıya uğrayan Belediye Başkanı Deniz Atabay'a geçmiş olsun dileklerini sunan CHP Genel Başkanı Seyit Torun, "Atabay yalnız değildir" dedi. - AYDIN

Atabay'a destek ziyaretinde bulunan Torun'dan Milletvekili Yavuz'a sitem
Atabay'a destek ziyaretinde bulunan Torun'dan Milletvekili Yavuz'a sitem
Atabay'a destek ziyaretinde bulunan Torun'dan Milletvekili Yavuz'a sitem
Atabay'a destek ziyaretinde bulunan Torun'dan Milletvekili Yavuz'a sitem

Milletvekili, Hisarcık, Aydın, Didim, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Atabay'a destek ziyaretinde bulunan Torun'dan Milletvekili Yavuz'a sitem - Son Dakika


Son Dakika

24 yaşındaki orta saha Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı 15:18 24 yaşındaki orta saha Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm 15:03 Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu 14:54 Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu
Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak 14:42 Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var 14:33 Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu 14:03 Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu
JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu 13:37 JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı 13:29 Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı

Son Dakika Haberleri
15:17 24 yaşındaki orta saha Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı
15:13 Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı
15:02 Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm
14:54 Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor
14:54 Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu
14:49 Ülkedeki en önemli konuyu konuşmayı unutan Biden'ı, Kamala Harris kurtartı
14:41 Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak
14:37 Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış
14:34 F1'in genç pilotu Stroll, tatilde bir güzelle öpüşürken görüntülendi
14:20 İsrail Delta varyantı alarmı verdi! Maske takma zorunluluğu kapalı alanlara geri döndü
AK Parti'den gençlere AK Parti'den gençlere "Katarlılara sınavsız tıp eğitimi" iddialarıyla ilgili mesaj: Siz bu yalancılara bakmayın, sınavınıza odaklanın         
15:27
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı         
15:13
Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor         
14:55
Ülkedeki en önemli konuyu konuşmayı unutan Biden'ı, Kamala Harris kurtartı Ülkedeki en önemli konuyu konuşmayı unutan Biden'ı, Kamala Harris kurtartı         
14:49
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış         
14:38
Necati Şaşmaz'ın avukatı lüks rezidansın 5. katından atlayarak canına kıydı Necati Şaşmaz'ın avukatı lüks rezidansın 5. katından atlayarak canına kıydı         
14:30
Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı         
13:42
Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü         
13:35
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü         
13:26
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Katarlılara sınavsız üniversite" iddialarına yalanlama geldi         
13:25
Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı         
13:24
Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti         
13:19
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı         
10:48
Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı         
10:15
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 15:36:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Atabay'a destek ziyaretinde bulunan Torun'dan Milletvekili Yavuz'a sitem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement