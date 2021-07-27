ATABEKTEN HENDEK BELEDİYESİNE ZİYARET - Son Dakika
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ATABEKTEN HENDEK BELEDİYESİNE ZİYARET

27.07.2021 19:22
ATABEKTEN HENDEK BELEDİYESİNE ZİYARET

ATABEKTEN HENDEK BELEDİYESİNE ZİYARETSaha çalışmaları için Hendek'te bulunan Ak Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, bir dizi temaslarda bulunurken Ak Parti Hendek İlçe Başkanı Hasan Serdar Baykal ve yönetimi ile Hendek Belediyesini de ziyaret ederek Cumhur İttifakının gücüne...

ATABEKTEN HENDEK BELEDİYESİNE ZİYARET

Saha çalışmaları için Hendek'te bulunan Ak Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, bir dizi temaslarda bulunurken Ak Parti Hendek İlçe Başkanı Hasan Serdar Baykal ve yönetimi ile Hendek Belediyesini de ziyaret ederek Cumhur İttifakının gücüne vurgu yaptı ve başarılar diledi. Bir takım ziyaretleri nedeniyle Ankara'da bulunan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun yokluğunda Ak Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'i Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır karşıladı.

CUMHUR İTTİFAKININ BAŞARISI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Hendek Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır, " Öncelikle Başkanımız Sn. Turgut Babaoğlu daha önceden programlanmış bir takım ziyaretleri nedeniyle Ankara'da bulunuyor. Kendilerinin sizlere çok selamları var. Hendek'imize hoş geldiniz" dedi. Cumhur ittifakının bir belediyesi olarak Hendek'te tüm gücüyle çalıştıklarını belirten Bahadır, "Aziz milletimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Başkanımızın talimatları doğrultusunda şehrimizin her noktasına hizmet götürüyoruz. 2023 seçimlerini başkanımız da bizlerde çok önemsiyoruz, başarılı olmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bizim başarımız Cumhur İttifakının başarısıdır. Bu bilinçle mücadele ediyor, hep birlikte tek yürek Cumhur İttifakı için gece gündüz demeden mücadeleye devam ediyoruz" dedi.

BABAOĞLU ANKARADA

Cumhur ittifakının ruhundan bahseden Bahadır sözlerine şöyle devam etti; "Başkanımız Sn. Turgut Babaoğlu çok hassas davranarak tüm kurumlarımızla Cumhur İttifakının ruhuna toz konmayacak şekilde mücadelesini sürdürüyor ve bu birlikteliğe büyük önem veriyor. Hendek Belediyesi olarak, tüm kurumlarımızla işbirliği içerisinde top yükün olarak milletimize seferberlik yolunda mücadeleye devam ettiğimiz takdirde Cumhur İttifakına en büyük desteği vermiş olacağız. Başkanımız Sn. Turgut Babaoğlu adına nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyoruz. Sizleri burada ağırlamaktan çok mutlu olduk. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. " diye konuştu.

HER KOŞULDA YANINIZDAYIZ

Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ise şöyle konuştu; "Yoğun bir şekilde çalışmamıza devam ediyoruz. Bugün Hendekteyiz. Muhtarlarımızı ve Sivil Toplum Kuruluşlarını dinliyoruz. Vatandaşlarımızla sık sık bir aradayız. Hep birlikte çalışmalarımıza aktif bir şekilde devam ediyoruz. Cumhur İttifakının devamlılığı ve başarısının yanı sıra ülkemizin geleceği adına Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği doğrultuda bu birliktelik büyük önem arz etmektedir. Milletimiz bizleri inanıyor, güveniyor. İnşallah güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Cumhur İttifakının da bir Belediyesi olan Hendek Belediyesi'ne her zaman tam destek veriyoruz ve her koşulda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Çalışmanızda kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre
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Çiğdem ERDOĞAN ATABEK, Milletvekili, Sakarya, Hendek, Son Dakika

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