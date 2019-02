Atabey Çiçek: "Fenerbahçe'nin Durumu İşimizi Kolaylaştırdı"

Ümraniyesporlu futbolcu Atabey Çiçek Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda saf dışı bıraktıkları Fenerbahçe 'nin içinde bulunduğu sıkıntılı durumun işlerini kolaylaştırdığını ve çeyrek final bileti almalarında bunun da etkili olduğunu söyledi.Ümraniyespor'un sezon başında Medipol Başakşehir 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Atabey Çiçek, takımın son durumu, Fenerbahçe galibiyetleri ve birçok konuda İhlas Haber Ajansı 'na açıklamalarda bulundu. İlk olarak Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği mücadelesine değinen Atabey, "Hedeflerimiz doğrultusunda bizim için çok önemli bir maç. Çünkü hedeflerimizin içinde Play-off var. Zaten şu an potadayız ama Gençlerbirliği maçını kazanırsak şampiyon olma ihtimalimiz de var. Onun için önemli bir karşılaşma. İlk maçta evimizde kötü ve hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bunun telafisini yapacağız inşallah" şeklinde konuştu."Hedefimiz Play-off oynamak"Sezon sonu Ümraniyespor olarak belirledikleri hedefler hakkında da konuşan 23 yaşındaki oyuncu, "Takımımızın hedefi; 'Play-off'. Bunun için de gerek saha içinde gerekse saha dışında aramızda hep olumlu şekilde konuşuyoruz. Zaten takım olarak oturmuş bir sistemimiz var" ifadelerini kullandı."Kura çekilmeden önce Fenerbahçe'nin çıkmasını istemiştik" Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'yi iki maçta da galip gelerek elemelerinin kendilerinin de beklemediği bir sonuç olduğunu dile getiren Çiçek, "Kurayı bütün takım hep beraber izliyorduk. Hatta çoğumuzun içinden Fenerbahçe çıksın diye geçti. Bu kadar iyi olacağını bilemezdik tabii. Ama böyle maçlarda futbolcuların konsantrasyonları her zaman yüksek olur. Büyük takımlar da her zaman konsantrasyon sıkıntısı çekerler küçük takımla oynadıkları için. Bunu bir avantaj olarak düşündük. Takım olarak da iyi hazırlandık. İki maçta da yenerek haklı bir kazanç elde edip turu atladık" diye konuştu."Fenerbahçe'nin durumu işimizi kolaylaştırdı"Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumun kendilerine bir avantaj sağlayıp sağlamadığı yönündeki soruya ise golcü futbolcu şöyle cevap verdi:"Onun da işimizi kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Çünkü çok sıkıntılı dönemden geçiyorlar. Futbolcuların özgüven kaybı var. Biz de bunu iyi değerlendirdik." Trabzonspor 'u yenerek yarı finale çıkmak istiyoruz"Kupada 0-0'ın rövanşında önümüzdeki hafta sahalarında karşılaşacakları Trabzonspor müsabakasına kazanmak için çıkacaklarını söyleyen Atabey Çiçek, "Önceki senelere göre daha iyi bir Trabzonspor var. Ama ilk maçı deplasmanda oynamamıza rağmen orada oynanması gerektiği gibi oynadık. 0-0'lık bir beraberlik aldık, yene de bilirdik, onlar da galip gelebilirdi. Sonuç olarak ikinci maça kaldı tur. İnşallah evimizde yenip yarı finale çıkmak istiyoruz" dedi."Şampiyonlukta favori Başakşehir"Sözleşmeli futbolcusu olduğu Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'in şampiyonluk şansını da değerlendiren başarılı oyuncu, şöyle konuştu:"Kendi takımım diye demiyorum ama şampiyonlukta en büyük şans onlarda şu anda. İyi bir sistemleri var, iyi futbolculardan kurulu bir takım. Ben de böyle bir takımın futbolcusu olduğum için çok şanslıyım. Benden desteklerini hiçbir zaman esirgemiyorlar. Her maçıma gelip izliyorlar. Maçlardan sonra konuşup değerlendirme yapıyoruz. Tabii ki gönlüm Başakşehir'in şampiyon olmasından yana. En büyük favori de onlar gözüküyor." - İSTANBUL