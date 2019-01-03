Atabey Gazi" 1 Liralık Enerjiyle 120 Kilometre Yol Katedecek

Kastamonu Üniversitesi
(KÜ) öğrencileri Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen Efficiency Challenge yarışmasına, 1 liralık enerji ile 120 kilometre gidebilen "Atabey
Gazi" isimli elektrikli araç projesiyle katılacak.
Üniversitenin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Makine, Elektrik Elektronik ve Bilgisayar
Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerden oluşan Robotik Kulübü, akademik destek veren öğretim üyeleri ile yaptıkları çalışmaları anlatmak üzere Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın
'ı ziyaret etti.
Enerjinin verimli ve etkin kullanımına yönelik TÜBİTAK tarafından düzenlenecek olan Efficiency Challenge yarışmasına katılmak isteyen öğrenciler, fikirlerini ve bu aşamaya kadar yaptıkları çalışmalar hakkında Rektör Aydın'a detaylı sunum yaptı.
Tasarlanacak aracın teknik özellikleri hakkında bilgi veren ve Robotik Kulübü adına sunum yapan proje ekibinin takım kaptanı ve KÜ Makine Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Muhammet Ali
Ulu, aracın yaklaşık 100 kilogram ağırlığında olacağını söyledi.
Aracın 1 liralık enerjiyle 120 kilometre yol alabildiğini ifade eden Ulu, "Aracımızın teknik özellikleri TÜBİTAK Efficiency Challenge yarışması için optimize edilmiştir. Hesaplamalar ve tasarımlar sonucunda aracımız yaklaşık olarak 100 kilogram ağırlığına sahipken menzili ise 180 kilometredir, 1 liralık enerji ile 120 kilometre yol alabilmektedir. Aracımız saatte maksimum 90 kilometre hıza ulaşabilmektedir." dedi.
Ulu, Robotik Kulübünün 50 kişiden oluştuğunu belirterek, yarışma ekibinde ise 25 kişinin yer aldığını söyledi.
Aracın hızı ve menzilinin arttırılabilir olduğunu aktaran Ulu, şunları anlattı:
"Araç
verimlilik kaygısı ve yarışma koşulları için en uygun hız ve menzilde tasarlanmıştır. Tasarımı ekibimizce yapılmış olup motor, motor sürücüsü, batarya yönetim sistemi, yerleşik şarj birimi ve telemetri gibi parametreleri üniversitemizin imkanlarıyla yerli ve milli olarak üretmeyi planlamaktayız. Robotik Kulübü olarak üniversitemizi milli ve milletler arası yarışmalarda temsil etmekten gurur duyacağız."
Rektör Aydın'ın "olurunu" ve desteğini alan aracın ismi "Atabey Gazi" olarak belirlendi.