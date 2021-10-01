Atabey Gül Serası, İlçemizde Kesme Çiçek Üretiminde Önemli Bir Yatırıma İmza Attı - Son Dakika

Atabey Gül Serası, İlçemizde Kesme Çiçek Üretiminde Önemli Bir Yatırıma İmza Attıİlçemiz, TKDK desteği ile ile kesme çiçek üretimi konusunda 4 milyon TL proje bedeli ile önemli bir yatırım kazandı. Sayın Kaymakamımız Yunus Emre AKPINAR ve Atabey Belediye Başkanı Sayın Tevfik ATASOY, Dember Çiçekçilik Ltd. Şti' yi ziyarette bulundu. 12. 000 m2 açık ve 7. 850 m2 kapalı alana sahip tesis, 1 milyon adet kesme gül üretimi ve ihracatı hedeflemektedir.