Son Dakika Haberleri: Ataç, 'Hoş Geldin Bebek' Ziyaretlerini Sürdürüyor

Ataç, 'Hoş Geldin Bebek' Ziyaretlerini Sürdürüyor

1 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Hoş Geldin Bebek ziyaretleri kapsamında Elif Asya bebeğin ailesini ziyaret ederek, çiçeği burnunda anne ve babayı tebrik etti.

Ataç, 'Hoş Geldin Bebek' Ziyaretlerini Sürdürüyor, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Hoş Geldin Bebek ziyaretleri kapsamında Elif Asya bebeğin ailesini ziyaret ederek, çiçeği burnunda anne ve babayı tebrik etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Hoş Geldin Bebek ziyaretleri kapsamında dünyaya gözlerini açan bebeklerin ailelerini tebrik ederek mutluluklarına ortak olmaya devam ediyor. Başkan Ataç son olarak Fatih Mahallesi'nde ikamet eden Tayfun ve Seda Var çiftini evlerinde ziyaret ederek bebek sahibi olmalarından dolayı kutladı. Ziyaretinde Elif Asya bebeği seven Başkan Ataç, aile büyükleri ile de sohbet etti. Var çiftinin bebeğini kucağına alan Başkan Ataç, "Çocuk sahibi olmak çok büyük bir mutluluk kaynağı. Sizi de bu mutluluğu yaşadığınız için tebrik ediyorum. Diliyorum ki tüm bebeklerimiz, çocuklarımız sağlıklı şekilde büyürler. Biz de yeni canımızdan kıymetli evlatlarımıza daha güzel bir gelecek hazırlamak adına durmadan çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Ataç'ı ağırlayan Var ailesi de ziyaretinden ötürü kendisine teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:49 Kaynak: İHA

Asya, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Bebek, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceza Yediği İçin Sinirlenen Sürücü EDS'yi Kurşunladı Lise Savaş Alanına Döndü, Müdür Yardımcısı Merdivenden Yuvarlandı! Kamera Kayıttaydı

Son Dakika! Pakistan-Hindistan Sınırında Çatışma: 4 Pakistanlı, 3 Hint Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 14:55:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ataç, 'Hoş Geldin Bebek' Ziyaretlerini Sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]