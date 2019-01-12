Son Dakika Haberleri: Ataç, İş Dünyası Temsilcileriyle Buluştu

Ataç, İş Dünyası Temsilcileriyle Buluştu

1 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İstanbul'da teknoloji şirketlerinin yetkilileri ile bir araya geldi.

Ataç, İş Dünyası Temsilcileriyle Buluştu, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İstanbul'da teknoloji şirketlerinin yetkilileri ile bir araya geldi.

Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde kurulan ve çalışmalarına devam eden Bilişim Kurulu toplantılarına katılmak üzere Eskişehir'e gelen sektörün öncü temsilcileri ile görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Ataç en son dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Panasonic ile başka bir teknoloji hizmetleri şirketi yetkilileri ile İstanbul'da bir araya geldi. Başkan Ataç ilk olarak, Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş ile birlikte dünyaca ünlü Panasonic şirketinin yöneticileri ile bir araya geldi. Ziyaretinde İcra Kurulu Üyesi Mutlu Kutlu, Kurumsal İletişim Müdürü İlker Çelik ve İş Geliştirme Müdür Yardımcısı Aysel Daysal Özaltınok ile buluşan Başkan Ataç, burada Tepebaşı Belediyesi'nin teknolojiye yatırımları ve projeleri hakkında bilgiler aktardı. Şirket yetkilileri de Ataç'a faaliyetleri ve çalışma alanları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından taraflar, birlikte geliştirilebilecek proje ve çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Ataç ve Savaş'ın bir sonraki durağı ise bir iletişim şirketi oldu. Burada Ürün ve Çözüm Kıdemli Müdürü Ömer Ferit Gazimihal, Sektörel İş Geliştirme Müdürü Bülent Akpınar, Satış ve Operasyon Geliştirme Müdürü Özkan Çokaygil, Ürün Müdürü Cem Aslan ve Enerji Sektörü İş Geliştirme Lideri Bora Bozkaya ile buluşan Başkan Ataç, ortak projeler için fikir alışverişinde bulundu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:03 Kaynak: İHA

İstanbul, Tepebaşı, Güncel
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