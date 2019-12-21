Ataç muhtarlar ile görüşmeye devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ataç muhtarlar ile görüşmeye devam ediyor - Son Dakika

Ataç muhtarlar ile görüşmeye devam ediyor

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı bölgesinde ilk kez göreve seçilen muhtarlar bir araya geldi.

Ataç muhtarlar ile görüşmeye devam ediyor, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı bölgesinde ilk kez göreve seçilen muhtarlar bir araya geldi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın, bölgesinde ilk kez göreve seçilen muhtarlar ile gerçekleştirdiği toplantıların ikincisi yapıldı. Belediye Encümen Salonu'nda düzenlenen toplantıya, kırsal ve kent merkezinde görev yapan 16 muhtarın yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye ve belediye yetkilileri katıldı. Toplantıda muhtarlara katılımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Ataç, "Yeni dönem hepimize hayırlı olsun. İlk kez göreve seçilen muhtarlarımız ile diyalog halinde olmak ve 31 Mart'tan bugüne edindikleri izlenimleri paylaşmak istedik. Önümüzdeki görev süresince görüşmelerimiz aralıksız şekilde devam edecek ve mahallelerimize kaliteli hizmet götürmeyi sürdüreceğiz. Tepebaşı bölgesinde görev yapan muhtarlar ile iletişim halinde olmayı çok önemsiyoruz" sözlerini kullandı.


Toplantıda daha sonra Başkan Ataç ve muhtarlar, belediye hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Muhtarların, Başkan Ataç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiği toplantı, günün anısına çektirilen fotoğraf ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:31 Kaynak: İHA
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