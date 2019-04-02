Ataç'tan 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü Mesajı
1 saat önce
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Yayımladığı mesajda, belediye olarak otizmli bireylerin yanlarında olmak için çaba harcadıklarını ifade eden Ataç, "Her yıl Nisan ayı Birleşmiş Milletler
tarafından bütün dünyada Otizm Farkındalık Ayı, 2 Nisan ise Otizm Farkındalık Günü kabul edilmiş bulunuyor. Bu bağlamda, Nisan ayı boyunca tüm dünyada ve ülkemizde otizm konusunda bilinçlendirme etkinlikleri yapılıyor. Tepebaşı Belediyesi olarak, son yıllarda daha da ön plana çıkan otizmle ilgili olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Otizmli çocuklarımızın, daha sağlıklı, güvenli bir kentte yaşamaları için, sporda, kültürde, eğitimde kısacası yaşamın her alanında yanlarında olmak için çaba harcıyoruz. Bu anlamda, şehrimizde bulunan Otizm dernekleri ile her türlü dayanışma içinde bulunuyoruz. Otizmin dünyada ve ülkemizde görülme sıklığı çok büyük bir hızla artıyor. 1985 yılında her 2 bin 500 çocuktan birine otizm tanısı konmuşken; 2001 yılında 250, 2013 yılında 88 çocuktan birine bu tanı konmuş bulunuyor. Günümüzde ise doğan her 68 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya geliyor. Otizmin erkek çocuklarındaki yaygınlığı, kızlardan 4 kat fazla. Dünyada, son yıllarda, şeker, kanser ve AIDS dahil olmak üzere birçok hastalıktan daha fazla sayıda otizm teşhisi alınıyor. Bu veriler ışığında, otizmin toplumumuzda bilinirliğinin artması için hepimizin el birliğiyle çalışmamız gerektiğine inanıyor, otizm konusunda halkımızın daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:48 Kaynak: İHA
Yeni Seçilen Belediye Başkanları ve Muhtarlar Ne Kadar Maaş Alacak?
Komünist Başkan Maçoğlu, "Benim İçin Önemliydi" Deyip İlk Ziyaretini Otizmli Bireylere Yaptı
Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği Veliefendi Hipodromu'nda Düzenlendi
Başkan Seçilen Recep Çebi ile Telefon Numaraları Benzeyen Oyuncu Cem Davran'ın Telefonu Susmadı