Ataç'tan örnek kampanyaya destek

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kentte düzenlenen 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliğine destek verdi.



Sokak hayvanlarına destek kampanyası kapsamında Kanatlı AVM giriş katında oluşturulan alanda fotoğraf çeken kişiler, #duyarsızkalamam hashtagi ile fotoğraflarını instagram'da paylaştıklarında, her fotoğraf sokak hayvanlarına mama olarak ulaştırılacak. Kampanyayı destekleyerek fotoğraf alanını ziyaret eden Başkan Ataç da Kanatlı AVM ve Tesla Creative yetkilileri ile bir araya geldi. Sokak hayvanları yararına düzenlenen kampanyada emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Ataç, insanoğlunun hayvanlar ile bu dünyayı paylaşması gerektiğini vurgulayarak Tepebaşı Belediyesi'nin hayvan haklarına saygılı şekilde üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.



Başkan Ataç ziyaretinde kampanyaya katılarak hazırlanan alanda fotoğraf da çektirdi. - ESKİŞEHİR