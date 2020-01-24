Ataç'tan Uğur Mumcu ve Gaffar Okan açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Ataç'tan Uğur Mumcu ve Gaffar Okan açıklaması - Son Dakika

Ataç'tan Uğur Mumcu ve Gaffar Okan açıklaması

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, gazeteci yazar Uğur Mumcu ve şehit polis Gaffar Okkan'ın katledilişlerinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ataç'tan Uğur Mumcu ve Gaffar Okan açıklaması, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, gazeteci yazar Uğur Mumcu ve şehit polis Gaffar Okkan'ın katledilişlerinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Mesajında 24 Ocak tarihinde hayatını kaybeden Uğur Mumcu ve Gaffar Okan'ı özelmle andığını ifade eden Başkan Ataç, "Araştırmacı gazeteci olmanın ötesinde Türkiye'nin demokrasi ve aydınlanma mücadelesinde, kalpaksız bir Kuvayı Milliye neferi olan gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun katledilişinin 27'nci, görevi başında şehit edilen Gaffar Okkan'ın 19'uncu ölüm yıl dönümündeyiz. Bu güne kadar ne yazık ki, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet kazanımlarının ışığında, akıl bilim ve çağdaşlık yolunda yürüyen pek çok aydın ve bilim insanı, haince tuzaklarla aramızdan ayrıldı. Demokrasi şehitlerimiz, Uğur Mumcu, Turan Dursun, Çetin Emeç, Muammer Aksoy, Abdi İpekçi, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Onat Kutlar, Metin Göktepe, Necip Hablemitoğlu ve Gaffar Okkan bu ülkenin cesur ve onurlu isimleri olarak fikir mücadelemizde ilelebet yaşayacak. Uğur Mumcu'nun korkusuz ve onurlu kalemi ile verdiği tam bağımsız, demokratik Türkiye mücadelesi, bugün artan baskılara rağmen, korkusuz gazetecilerin kalemlerinde, Cumhuriyet gençlerinin aydınlanma mücadelesinde aynı kararlılıkla devam ediyor. 24 Ocak 1993'te katledilen Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu ve 24 Ocak 2001 tarihinde katledilen devlet ile halk arasında güçlü bağlar kuran, vatan aşkıyla görevini yaparken şehit edilen Gaffar Okkan'ı sevgi, saygı ve özlemle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Ali Gaffar Okkan, Uğur Mumcu, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:22 Kaynak: İHA
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