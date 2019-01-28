Son Dakika Haberleri: Ataç'tan Usta Sanatçı Ali Rıza Kalaycı'ya Ziyaret

Ataç'tan Usta Sanatçı Ali Rıza Kalaycı'ya Ziyaret

1 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Meşk Derneği'nin kurucusu sanatçı Ali Rıza Kalaycı'yı ziyaret etti.

Ataç'tan Usta Sanatçı Ali Rıza Kalaycı'ya Ziyaret, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Meşk Derneği'nin kurucusu sanatçı Ali Rıza Kalaycı'yı ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, deneyimli yurttaşlar ile bir araya geldiği ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Ataç bu kapsamda Meşk Derneği'nin kuruculuğunu da yapan Türk halk müziği sanatçısı Ali Rıza Kalaycı'yı evinde ziyaret etti. Meşk Derneği temsilcilerinin de bulunduğu ziyarette Kalaycı'nın sağlık durumu hakkında bilgiler alan Başkan Ataç, "Ali Rıza Hocamız çok değerli bir insan, ömrümü Türk halk müziğine adamış bir sanatçı, araştırmacı ve derlemeci. Eskişehir'de onun yetiştirdiği ve müziğe kazandırdığı çok sayıda insan vardır. Biz de bugün değerli büyüğümüzü gördük, sağlığına duacıyız. Kendisini görmüş olmaktan dolayı da çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Kalaycı da Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:19 Kaynak: İHA

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam
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