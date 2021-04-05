Atacan Güner TAYSAD Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi

Kibar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren otomotiv tedarik sektörünün önde gelen üreticilerinden Assan Hanil'in Genel Müdürü Atacan Güner, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Assan Hanil'den yapılan açıklamaya göre, Türk otomotiv sanayisinin en yetkin temsilcisi olan ve kurulduğu 1978 yılından bu yana çalışmalarını aralıksız sürdüren TAYSAD, sektörün gelişimine bugüne dek önemli katkılar sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, sektörün önemli temsilcilerinin yer aldığı TAYSAD Yönetim Kurulu'nda görev almaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Güner, "Türk otomotiv tedarik sanayi için büyük öneme sahip TAYSAD'ın Yönetim Kurulu'nda görev almak hem büyük bir mutluluk hem de sorumluluk. 500'e yakın üyesi ve otomotiv tedarik sanayinin yüzde 65'ini aşan temsiliyetiyle kuruluşumuz, sektörümüzün çatısı konumundadır. Türk otomotiv tedarik sanayinin gelişimi, uluslararası pazarlardaki konumunun güçlendirilmesi ve ülke ekonomisine sunduğu katkının artırılması için Yönetim Kurulu Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.