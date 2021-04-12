AtaÇocuk'un ikinci şubesinde ders zili çaldı - Son Dakika

AtaÇocuk'un ikinci şubesinde ders zili çaldı

12.04.2021 15:06

AtaÇocuk'un ikinci şubesinde ders zili çaldı Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin sözünü verdiği anaokullarından ikincisi olan AtaÇocuk Cumhuriyet Şubesi'nde ilk ders zili çaldı.

AtaÇocuk'un ikinci şubesinde ders zili çaldı

SAMSUN - Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin sözünü verdiği anaokullarından ikincisi olan AtaÇocuk Cumhuriyet Şubesi'nde ilk ders zili çaldı.

Başkan Av. Cemil Deveci'nin Atakum'daki annelerin iş yaşamına daha fazla dahil olabilmeleri ve modern eğitim sistemiyle çocukların geleceğe daha güçlü hazırlanmaları adına sözünü verdiği AtaÇocuk Anaokulu, Mevlana Mahallesi'nden sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde de ders zilini çaldı. Toplamda dört katlı binada 600 metrekare oyun alanına sahip AtaÇocuk Cumhuriyet Şubesi'nde 3-6 yaş arasındaki minikler ilk anaokulu heyecanını yaşadı. Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüsü pandemisi nedeniyle toplamda 8 sınıf kapasiteli AtaÇocuk Cumhuriyet'te, 3 sınıf önlemler eşliğinde eğitime başladı. Minikler ilk günlerinde yeni arkadaşlarıyla tanışırken mutfak etkinliğinde pide yaptı; sanatsal etkinliklerle de hem eğlendi hem de öğrendi.

Atatürk ilkelerine bağlı, bilimin, aklın yolunda, kültür ve sanatı yaşamın bir parçası olarak gören, yabancı dil bilen, dünyaya entegre; aynı zamanda tarım eğitimi de alan nesiller yetiştirmeyi hedefleyen AtaÇocuk'ta tam zamanlı İngilizce eğitim uygulanıyor. Her sınıfta bir öğretmen bir de yardımcı öğretmenin olduğu sınıflarda tüm diyaloglar İngilizce dilinde gerçekleşiyor. Minik öğrenciler; sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltılarını hafta içi her gün AtaÇocuk'ta yiyor. Aynı zamanda çocuklar için uzman diyetisyenler tarafından hazırlanan özel bir beslenme programı uygulanıyor. AtaÇocuk'un ilk şubesi olan Mevlana ile aynı eğitim programlarının uygulandığı yeni şubede, tüm eğitsel faaliyetler paralel ilerliyor.

Diğer yandan, 8 sınıf kapasiteli AtaÇocuk Cumhuriyet Şubesi'nde, 3-6 yaş çocuklar için kayıtlar devam ediyor. Pandemi koşulları nedeniyle kontrollü eğitim faaliyetlerinin başladığı anaokuluna kayıt yaptırmak ve bilgi almak isteyen ebeveynler 0533 160 85 00 numaralı hattan ulaşabiliyor.

"Yeni şubelerin çalışmaları sürüyor"

AtaÇocuk Anaokulları'nın çocukların gelecekteki eğitim hayatlarında başarılı olmaları vizyonuyla hareket ettiğini söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, şunları söyledi:

"AtaÇocuk'un ilk şubesini Mevlana mahallemizde açmıştık. Çocuklarımızın günden güne gelişimlerini izlemek bizim için büyük bir gurur. Öğretmenlerimiz ve veliler çok sıkı bir diyalog içerisinde. Bizler aynı zamanda velilerle birlikte çocuklarımızı hayatın her alanına hazırlıyoruz. AtaÇocuklu çocuklar burada Atatürk sevgisiyle ve onun ışığıyla büyüyorlar. Bilimin, sanatın ve doğanın yolundan gidiyorlar. Biz, hiçbir eğitim kurumuyla rekabet içerisinde değiliz. Aksine, her zaman söylediğim gibi geleceğimiz olan çocuklarımızı yetiştiren bu değerli kurumların başarı grafiklerini yükseltmeye çalışıyoruz. Atakumlu minikler anaokullarımızda çocukluklarını doyasıya yaşıyor aynı zamanda da eğitim hayatlarına ilk adımlarını burada atıyorlar. Sağlam ve güçlü adımlar, onları ilerideki eğitim hayatlarında sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olacaktır. Atakum Belediyesi'nin görevlerinden bir tanesi de bu. Ben eğitimi çok önemsiyorum. Eğitim hayatının her alanında Atakum Belediyesi'nin eli çocuklarımızın, gençlerimizin omzunda. AtaÇocuk'un yeni şubeleri için altyapı ve inşaat çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Kısa sürede kentimize üçüncü anaokulunu kazandırmak için çalışıyoruz. AtaÇocuk Cumhuriyet şubemiz, komşularımıza ve çocuklarımıza hayırlı olsun. Dilerim ki bu sıralarda derse giren, bu bahçede oyun oynayan çocuklarımız şubemizin adı olan 'Cumhuriyet' değerleriyle ve sevgisiyle yetiştikten sonra ülkemiz ve kentimiz için başarılı çalışmalara imza atar. Bizler de onların başarılarıyla gurur duyarız."

AtaÇocuk'un ikinci şubesinde ders zili çaldı
AtaÇocuk'un ikinci şubesinde ders zili çaldı
AtaÇocuk'un ikinci şubesinde ders zili çaldı
AtaÇocuk'un ikinci şubesinde ders zili çaldı

Cemil Deveci, Cumhuriyet, oyunlar, mevlana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AtaÇocuk'un ikinci şubesinde ders zili çaldı - Son Dakika


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