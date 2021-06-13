Üye Girişi
AtaÇocuklu miniklerden unutulmaz yıl sonu gösterisi - Son Dakika

AtaÇocuklu miniklerden unutulmaz yıl sonu gösterisi

13.06.2021 18:19

AtaÇocuklu miniklerden unutulmaz yıl sonu gösterisi Başkan Deveci: "Çocuklarımız bizim vatanımız" AtaÇocuk Anaokulları öğrencileri tarafından unutulmaz bir yıl sonu gösterisi sahnelendi.

AtaÇocuklu miniklerden unutulmaz yıl sonu gösterisi

Başkan Deveci:

"Çocuklarımız bizim vatanımız"

SAMSUN - AtaÇocuk Anaokulları öğrencileri tarafından unutulmaz bir yıl sonu gösterisi sahnelendi. Etkinlikte konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, " Türkiye'yi yönetenlere buradan sesleniyorum, çocuklar bizim vatanımız; ne olur onların geleceğini karartacak bir karar almayalım. Onlar için çalışalım, onlar için siyaset üretelim" dedi.

Atakum Belediyesi tarafından Atakumlu miniklerin okul öncesi eğitime kolay erişebilmesi amacıyla Mevlana ve Cumhuriyet mahallelerinde birer şubesi açılan AtaÇocuk Anaokulu öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan 2020-2021 eğitim öğretim dönemi yıl sonu gösterisi unutulmaz anlar yaşattı. Vedat Türkali Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen gösteriye Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ile eşi Av. Gülay Deveci, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı. Aynı zamanda AtaÇocuklu miniklerin bir yıl boyunca derslerde yaptığı eserlerin de sergilendiği etkinlikte, çocukların hazırladığı dans gösterileri ve rengarenk kostümleri seyircilerden büyük alkış aldı. Gösteri sonrasında AtaÇocuk'un ilk mezunlarının kep atma töreni de gerçekleşirken, salonda duygusal anlar yaşadı.

"Çıtayı yüksek tutmaya çalışıyoruz"

Etkinliğin açılışında konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Bugün çocuklarımızın bir yıllık maharetlerini izleyeceğiz. Önceki gün de belediyemizde öykü, şiir, resim yarışmamızı kazanan ilkokul ve ortaokul öğrencisi çocuklarımızı ağırladık. Müthiş onurlu ve güzel bir gündü. Bugün de öyle. Biz anaokullarımızda eğitime önem veriyoruz, çocuklara dair farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Ailelerimizin varsa eksikliklerini gözlüyoruz, çocuk-aile ilişkisini kontrol etmeye çalışıyoruz. Şunun için, çünkü biz kamuyuz, devletiz. İşe bu noktadan bakıyoruz. Özel kreşler, okul öncesi eğitim kurumları var biz örnek olmaya ve çıtayı biraz yüksekte tutmaya çalışıyoruz ki o kurumlar da kendilerini ona göre düzenlesinler. Rekabet etmiyoruz, ticari amacımız yok. O kurumlarla yarışmıyoruz. Ama eğitimde, çocuğun kazanımlarında, maharetlerini ve becerilerini öne çıkarmada yarışıyoruz. Yapmamız gereken de bu diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Çocuklar bizim ortak değerimiz"

"Çocuklarımız olmasa içinde bulunduğumuz koşullar kolay taşınabilir değil" diyen Başkan Deveci, "İçinizde değişik görüşlerde insanlar olduğunu biliyorum. Hiç orayla ilgili değilim. Ama çocuklar bizim ortak değerimiz. Hiçbir ana, çocuğuna diğer anadan daha farklı veya daha ilgisiz değildir, buna asla inanmıyorum. Anayla çocuk arasındaki bağı keşfedebilmiş bir bilim dalı bugüne dek doğmadı. O nedenle bizim partimiz çocuklarımız. Çocuklarımız bizim vatanımız. Çocuklarımız olmadan vatan, toprak ne işe yarar? Çocuklarımız harcanmışsa o vatan üzerinde biz mutlu olabilir miyiz? Ben, çocuklarımız için siyaset yapıyorum. Ana baba olarak çocuklarınızın sizlerin kıymetlisi olduğunu biliyorum, ben de sizin kadar istesem de olamam ama çocuklarımızın üzerindeki sevgiyi eksik etmemeye çalışıyorum. Zaten çocuk sevgi demektir, çocuğa bakınca zaten gülüyorsunuz; umudunuz yeşeriyor. O nedenle, ne olur birbirimizi kırıp dökmeden, evden sokağa çıkarken veya işe giderken çocuklarınızın gözüne bir bakın o günü çocuklarınızdan aldığınız enerjiyle yaşayın. Yerel yönetici kimliğimle, yönettiğim kentin her bireyine olabildiğince her sorununa hakim ve izleyebilen kimliğimle Türkiye'yi yönetenlere buradan sesleniyorum: çocuklarımız bizim vatanımız; ne olur onların geleceğini karartacak bir karar almayalım. Onlar için çalışalım, onlar için siyaset üretelim" şeklinde konuştu.

"Bağımsız ve özgür olmalarında korkmayın"

AtaÇocuk Anaokulları'nda ilkelerinden sapmamaya gayret ettiklerini kaydeden Başkan Deveci, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Öğretmenlerimizi görevlendirirken kimin önerisi olduğuna, partisine bakmadık. Çocuk sevgisi var mı, mesleğinde kararlılığı var mı bunlara baktık. Anlattığım konulardan asla taviz vermeyeceğiz. Özgür, soru soran, eleştiren, 'Anne bunu yapma' diyen çocuklar yetiştireceğiz. Korkmayın çocukların bağımsız ve özgür olmasından, kırıp dökmesinden. Onlar kendilerini ancak öyle bulacaklar. Çocukları 'yapma, etme, kırma, dökme' gibi baskıcı yetiştirmeyin ne olur. Çocuklar biraz özgür olsunlar. Bu dönemler çocuklar için çok önemli. Anaokulu açmak bizim birincil görevimiz değil, biz çocuk bakıcılığı da yapmıyoruz. Eğitime olabildiğince destek vermeye çalışıyoruz. Bizim yaş kuşağımız çocuklarımıza mutlu olabilecekleri, sokaklarında top oynayabilecekleri bir ülke bırakmadı. Hiç olmazsa bundan sonra olmasın, ben buna gayret ediyorum"

"Bütün çocuklar özeldir"

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ise, "Tüm dünyada eğitim çok önemlidir. Bebeklikten başlar ve yaşadığımız sürece devam eder. Her anne baba için de çocuğu çok kıymetli ve özeldir. Bugün burada Atakum Belediyemizin yaptığı çalışmalarla 'Bütün çocuklar özeldir' dediğini yapılan sergiden de gördüm. Bütün çocuklar özeldir, emek veren öğretmenlerimize ve kıymetli anne babalara teşekkür ediyorum. Pırıl pırıl genç nesilleri kucaklıyorum, emeklerinize sağlık" diye konuştu.

AtaÇocuklu miniklerden unutulmaz yıl sonu gösterisi
AtaÇocuklu miniklerden unutulmaz yıl sonu gösterisi
AtaÇocuklu miniklerden unutulmaz yıl sonu gösterisi
AtaÇocuklu miniklerden unutulmaz yıl sonu gösterisi

Siyaset, Türkiye, Samsun, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AtaÇocuklu miniklerden unutulmaz yıl sonu gösterisi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

PCR testinin pozitif çıkan Joao Cancelo, Portekiz Milli Takım kadrosundan çıkarıldı 18:12 PCR testinin pozitif çıkan Joao Cancelo, Portekiz Milli Takım kadrosundan çıkarıldı Afrin'de hastaneye saldıran teröristleri, Mehmetçik vurdu 17:46 Afrin'de hastaneye saldıran teröristleri, Mehmetçik vurdu Trans birey tartıştığı arkadaşını kulağından vurarak, kendisini eve kilitledi! Bütün mahalle pompalı seslerine ayaklandı 17:31 Trans birey tartıştığı arkadaşını kulağından vurarak, kendisini eve kilitledi! Bütün mahalle pompalı seslerine ayaklandı
Florya sahilini kapladı! Deniz salyası Bakırköy kıyılarına kadar geldi 17:17 Florya sahilini kapladı! Deniz salyası Bakırköy kıyılarına kadar geldi Kalbi tekleyen Eriksen'in futbol hayatı bitiyor mu? Kanunlara göre bu sorunun cevabı çok açık 16:57 Kalbi tekleyen Eriksen'in futbol hayatı bitiyor mu? Kanunlara göre bu sorunun cevabı çok açık Havuzda vakum faciası! 10 yaşındaki çocuk 35 santim derinlikte boğuldu 15:30 Havuzda vakum faciası! 10 yaşındaki çocuk 35 santim derinlikte boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesinde 15:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesinde Genç kız AVM terasından ölüme atladı! Son mesajı ''Acınası hayatıma son veriyorum'' oldu 13:59 Genç kız AVM terasından ölüme atladı! Son mesajı ''Acınası hayatıma son veriyorum'' oldu

Son Dakika Haberleri
18:12 PCR testinin pozitif çıkan Joao Cancelo, Portekiz Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
18:01 Çocuğunu parka götürürken hayatını kaybetmişti! Okan Karaten'i ailesinden koparan anların yeni görüntüleri çıktı
17:53 Günün merakla beklenen maçında İngiltere, Hırvatistan'ı rahat geçti
17:50 Müsilaj Hatay'da panik yarattı ama korkulan olmadı
17:45 Afrin'de hastaneye saldıran teröristleri, Mehmetçik vurdu
17:44 "Emir Bey'in barışma tekliflerini kabul etmeyeceğim" demişti! Buket Aydın, Emir Sarıgül'le görüntülendi
17:20 Meteoroloji uyardı! 22 ile sarı, 6 ile turuncu kod: Şiddetli yağış, dolu ve fırtına geliyor
17:10 Şenol Güneş'ten yeni karar! Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek
16:57 Kalbi tekleyen Eriksen'in futbol hayatı bitiyor mu? Kanunlara göre bu sorunun cevabı çok açık
16:49 Kaçak kazı sevdası ölüm getirdi! Arkadaşlardan biri zehirlenerek öldü, diğeri kuyuda mahsur kaldı
Ata Demirer'in Fatih Terim taklidine beğeni yağdı Ata Demirer'in Fatih Terim taklidine beğeni yağdı         
18:31
Günün merakla beklenen maçında İngiltere, Hırvatistan'ı rahat geçti Günün merakla beklenen maçında İngiltere, Hırvatistan'ı rahat geçti         
17:54
"Emir Bey'in barışma tekliflerini kabul etmeyeceğim" demişti! Buket Aydın, Emir Sarıgül'le görüntülendi         
17:44
Meteoroloji uyardı! 22 ile sarı, 6 ile turuncu kod: Şiddetli yağış, dolu ve fırtına geliyor Meteoroloji uyardı! 22 ile sarı, 6 ile turuncu kod: Şiddetli yağış, dolu ve fırtına geliyor         
17:20
Şenol Güneş'ten yeni karar! Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek Şenol Güneş'ten yeni karar! Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek         
17:11
Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı         
16:20
Rusya, F1 pilotunu askere çağırdı! Aldığı cevap tebessüm ettirdi: Okuyorum ben Rusya, F1 pilotunu askere çağırdı! Aldığı cevap tebessüm ettirdi: Okuyorum ben         
15:18
Havalimanında soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere sitem etti: Bugün sizleri pek heyecanlı görmüyorum Havalimanında soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere sitem etti: Bugün sizleri pek heyecanlı görmüyorum         
14:49
Koronavirüsün en yaygın belirtilerini Hint varyantı değiştirdi! İlk sırada baş ağrısı var Koronavirüsün en yaygın belirtilerini Hint varyantı değiştirdi! İlk sırada baş ağrısı var         
13:31
Tabancasını temizleyen muhtar, eşini öldürdü ve 'Kazara ateş aldı' dedi Tabancasını temizleyen muhtar, eşini öldürdü ve 'Kazara ateş aldı' dedi         
13:25
Nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü! Yarı çıplak bulunan ceset, 83 yerinden bıçaklamış Nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü! Yarı çıplak bulunan ceset, 83 yerinden bıçaklamış         
12:26
Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor         
09:19
Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz         
00:57
Bahar Candan'dan Aleyna Tilki'ye kavgada söylenmeyecek sözler Bahar Candan'dan Aleyna Tilki'ye kavgada söylenmeyecek sözler         
23:23
Tepki çeken Tepki çeken "makarna" paylaşımından sonra Dardanel'den özür geldi: Kurumla ilişkimizi sonlandırdık         
17:44
Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta         
14:58
İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti         
12:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2021 18:53:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AtaÇocuklu miniklerden unutulmaz yıl sonu gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement