Atadan toruna, sarı buğday hasadı - Son Dakika

Atadan toruna, sarı buğday hasadı

MERSİN Gülnar'da çiftçiler, atalarından miras kalan sarı buğdayın her yıl hasadını gerçekleştiriyor.

MERSİN Gülnar'da çiftçiler, atalarından miras kalan sarı buğdayın her yıl hasadını gerçekleştiriyor. İlçede 54 bin dekar alanda 13 bin yerli tohumdan üretim yapılıyor.

Gülnar genelinde ekilen buğdayın yüzde 90'ı, genetiğiyle oynanmamış ata tohumundan oluşuyor. Arazilerin engebeli ve taşlık olmasından dolayı birçok çiftçi, hasadı biçerdöver ya da tarım makineleri yerine orakla yapıyor. Biçilen buğdaylar, daha sonra patoz makinesi ile öğütülüyor. Tarlasına ektiği sarı buğdayın hasadına başlayan çiftçi Hikmet Şahin (65), "Bu topraklar bize dedemizden, atalarımızdan emanet. Aynı şekilde bu tohum da bizler için değerli. Kendimi bildim bileli tarlama sarı buğday ekerim. Hasadını da komşularımız ile birlikte imece usulü ile yapıyoruz. Harmandan sonra kendi ürettiğimiz buğdayımızı gönül rahatlığı ile un ve bulgur yapıyoruz. Fazlasını ise satanlar oluyor ama ben satmıyorum. Bir kısmını tohumluk olarak ayırıyorum. Fazlasını kendi yakın çevremde isteyenlere veriyorum. Samanını da hayvanlarımıza veriyoruz" diye konuştu.Gülnar Tarım ve Orman Müdürü Ali Nazım Eken ise "Buğday, dünyada pek çok insanın gıda ihtiyacının karşılanması açısından büyük bir öneme sahip. Türkiye'de buğday ve buğdaydan elde edilen gıda maddelerinin tüketimi birinci sırada yer alıyor. İlçemizde 54 bin dekar alanda yaklaşık 13 bin ton buğday üretimi yapılmakta olup, tohumluk olarak yerli tohum kullanılıyor. Üretilen buğdaylar ekmek, bulgur, makarna, irmik, bisküvi gibi ürünlere dönüştürülerek ülke ekonomisine katkı sağlıyor" dedi.

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Gülnar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 09:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atadan toruna, sarı buğday hasadı - Son Dakika

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