"Atadan Toruna Tohum Seferberliği" tanıtım toplantısı (1)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Atadan Toruna Tohum Seferberliği ile Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlattıklarını belirterek, "En temel amacımız; uluslararası pazardan, vatandaşlarımızın daha çok pay almasını sağlamak." dedi.

Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Atadan Toruna Tohum Seferberliği"nin tanıtımında yaptığı konuşmada, tarımın en az savunma sanayi kadar önemli ve stratejik bir alan olduğunu söyledi.

Bu kapsamda tarımın başladığı yer olan tohuma çok önem verilmesi gerektiğini dile getiren Pakdemirli, Türkiye'nin jeostratejik konumu ve sahip olduğu biyoçeşitlilikle önemli tohum ihracatçısı olabilecek nadir ülkeler arasında yer aldığını bildirdi.

Pakdemirli, tohum üretimiyle ilgili kamuoyunda yanlış bilinen sokak efsaneleri olduğunu, Türkiye'nin, tohumda ithalatçı değil ihracatçı olduğunu kaydederek, kendi tohumunu kendisinin ürettiğini ve tohum ticaretinde ilk 10'da olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin tarlada kullandığı tohumun yüzde 96'sının yerli olduğunun altını çizerek, 86 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştirdiklerini, son 17 yılda üretimde 8 kat, ihracatta 10 kat artış yakaladıklarını anlattı.

Pakdemirli, Türkiye'nin 2019 itibarıyla yerli tohum üretiminde 1 milyon 130 bin tona geldiklerini belirterek, şu bilgileri verdi.

"Geçen yıl 1 milyon 59 bin tondaydık. Arada yüzde 7-8 sertifikalı tohum üretiminde Türkiye'nin büyümesi var. 2002'de 145 bin ton olan tohum üretimimiz bugün itibarıyla neredeyse 8 misli artarak 1 milyon 134 bin tona gelmiş. Bu yıl hedefimiz 1 milyon 250 bin tona gelmek. 2023 için de hedefimiz iddialı; 2 milyon tona gelmek. 7 bölgemizdeki 61 araştırma enstitüsünde 1963'ten günümüze kadar; yem ve tıbbi aromatik bitkilerde 766, yerli sebzede 242 çeşit, ülkemiz Milli Çeşit Listesi'nde yer alıyor."

"2019'da 71 yerli tohumu sektörün kullanımına sunduk"

Pakdemirli, 2019'da toplam 71 yerli tohumu sektörün kullanımına sunduklarını belirterek, çeltik tohumunda ithalattan ihracata geçtiklerini söyledi.

Bakan Pakdemirli, anason, kekik, şerbetçi otu ve şeker otu,

fesleğen, ada çayı, nane, rezene, biberiye, kimyon, haşhaş, hardal, kapari, keten, kişniş, lavanta, tütün ve kenevir gibi ürünlerin tohumunda bir milyar dolarlık ihracatın bulunduğu bilgisini verdi.

Bu alanda 2023 hedeflerinin 2 milyar dolar olduğunu dile getiren Pakdemirli, ancak artışın iyi gittiğini ve daha yüksek rakamlara ulaşabileceklerini vurguladı.

Pakdemirli, "Özellikle de geliştirdiğimiz pamuk, ayçiçeği ve buğday çeşitleri; Şili, İspanya, Azerbaycan, Sudan, Türkmenistan, İran, Ukrayna, Macaristan, Fransa, Rusya, Bulgaristan ve Yunanistan'a ihraç ediliyor." diye konuştu.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliği

Pakdemirli, bugün tanıtımı gerçekleştirilen Atadan Toruna Tohum Seferberliği'ne ilişkin, "Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlatıyoruz." dedi.

Seferberliğin 4 ayaklı olduğunu dile getiren Pakdemirli, "Atadan Toruna Tohum Seferberliği ile en temel amacımız; uluslararası pazardan, vatandaşlarımızın daha çok pay almasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)