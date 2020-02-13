"Atadan Toruna Tohum Seferberliği" tanıtım toplantısı (2)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün itibarıyla Türkiye'nin kullandığı tohumların yüzde 96'sının yerli olduğunu belirterek, "Türkiye'de 40 civarında yabancı firma varsa tohum konusunda, 900'ün üzerinde toplam firmamız var. Çok küçük bir miktar yabancı oranı." dedi.

Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Atadan Toruna Tohum Seferberliği"nin tanıtımında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlattıklarını, bu seferberliğin 4 ayaktan oluştuğun söyledi.

Bu ayakların eğitim, test ve sertifikasyon, analiz, fidan ihtisas eğitimi olduğunu dile getiren Pakdemirli, burada tohum üreticisi çiftçilerin eğitiminin büyük önem arz ettiğini anlattı.

Pakdemirli, Türkiye'nin dijital tohum arşivi ve kataloğunu oluşturma konusunda önemli adımlar attıklarını kaydederek, üst kademe tohumlarda Türkiye'nin bundan sonra bugünden daha iddialı olacağını vurguladı.

Seferberlik kapsamında; tohumların özel teknoloji ve mikroskobik cihazlarla teşhis ve analizini sağlayacaklarını ifade eden Pakdemirli, "Ürün kayıplarına yol açan hastalık etmenlerine dirençli tohumluklar geliştireceğiz. İleri görüntüleme sistemleri sayesinde de tohumların ve tohumlara zararlı organizmaların ayrıştırmasını sağlamış olacağız." diye konuştu.

Pakdemirli, Fidan İhtisas Merkezi kurulması ve hayat boyu eğitim merkezi haline getirilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, ayrıca sert çekirdekli meyve türleri için de Malatya'da fidan merkezi oluşturacaklarının bilgisini verdi.

"Ahmet amcanın, Zeynep ablanın emeğinin karşılığını almasını istiyoruz"

Pakdemirli, temel amaçlarının vatandaşlarının uluslararası pazardan daha yüksek pay almasını sağlamak olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstiyoruz ki; Ahmet amcam alın terinin karşılığını, daha çok alsın. İstiyoruz ki; Zeynep ablam hakkını alsın, daha çok kazansın. 2002'de 145 bin ton olan tohum üretimi bugün itibarıyla 1 milyon 134 bin tona gelmiş. 2020'de 1 milyon 250 bin ton, 2023 için de 2 milyon tonluk hedefe doğru emin adımlarla yürüyor olacağız.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Ülkeleri Tohumculuk Birliği (ECOSA) ülkeleri arasında Türkiye, lider bir ülke olmaya aday. Türkiye, bütün uluslararası örgütlerle çalışmaları olan, uluslararası sertifikasyonları ve standartları olan ülke."

Pakdemirli, Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan gibi ülkelere üst kademe tohumculuğu vermek üzere plan ve program yapacaklarını söyledi.

Seferberlikle yerli üreticiyi koruduklarını dile getiren Pakdemirli, Türkiye'nin yerli tohum konusunda önemli bir geçmişe sahip olduğunu anlattı.

"Geçen sene ile bu sene arasındaki tohum üretimimizde 100 bin tona varan artış var"

Tanıtım toplantısı sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Pakdemirli, 12 bin yıldır tarımın devam ettiği topraklarda milletin deneyiminin ileriye taşınması gerektiğine işaret ederek, hem geçmiş geleneklerin devamının sağlanması hem de bu geleneklerin bugünle örtüştürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Pakdemirli, mevcut durumda Türkiye'nin tohum üretiminde 8 misli artış yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

"Sadece geçen sene ile bu sene arasındaki tohum üretimimizde 100 bin tona varan artış var. Burada Türkiye bir raya girdi ve iyi gidiyor. Dünyada ilk 10'a girdik. 2023 hedefimiz her konuda ilk 10'a girmek. Hedefi koymuştuk, tohumda bu bahsettiğimiz hedefteyiz. Bunu yeterli görmüyoruz.

Vitesi bir büyüterek, üst kademe tohumda Türkiye'yi artık lider ülkeler arasına sokma zamanı geldi. Bugün itibarıyla yüzde 96 tohumumuz yerli, Türkiye'de 40 civarında yabancı firma varsa tohum konusunda, 900'ün üzerinde toplam firmamız var. Çok küçük bir miktar yabancı oranı. Bu yabancı dediğimiz firmaların yarısı da yerli-yabancı ortak. Bugün 86 ülkeye ihracatımız var, ilk etapta bunu 150'ye çıkarmamız gerek. "

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin başka ülkelere örnek olacak ve o ülkeleri Türkiye'ye pazar edecek bir seviyeye getirilmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

(Bitti)