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'Atadedeler' çetesi çökertildi - Son Dakika

'Atadedeler' çetesi çökertildi

31.01.2022 14:52
'Atadedeler' çetesi çökertildi

Askeri üniforma giyen ve bazı kamu kurumlarına ait kimlik taşıyan 'Pınar Taşçı' kod adlı S.F.'nin elebaşı olduğu iddia edilen 'Atadedeler' ismi ile anılan suç oluşumu çökertildi.

Askeri üniforma giyen ve bazı kamu kurumlarına ait kimlik taşıyan 'Pınar Taşçı' kod adlı S.F.'nin elebaşı olduğu iddia edilen 'Atadedeler' ismi ile anılan suç oluşumu çökertildi.

Güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalarda, kendini istihbaratçı olarak tanıttığı iddia edilen S.F.'nin de aralarında olduğu 370 kişiden oluşan bir yapılanma belirlendi. Şebekenin "yurtiçinde ve yurtdışında iş bulma, yurtdışına gönderme, yatırım yapacak alanlar, devletle ilgili işleri yürütme" gibi vaatlerle nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Aralarında yargı mensubu, iş insanı, bürokrat, siyasetçi, özel sektör yöneticilerinin de bulunduğu oluşumun elebaşının ise 'Pınar Taşçı' kod isimli S.F. olduğu öne sürüldü. Yapılan tespitlerin ardından Ankara merkezli olarak yapılan operasyonlarda "Atadedeler" ismini veren suç yapılanması ortaya çıkarıldı. Elazığ'da kurulan, faaliyet alanı ise İzmir olan örgüte yönelik operasyon yapıldı.

S.F. ile FETÖ'den ihraç eski üsteğmen A.E., Samsun'da birlikte yaşadıkları evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan S.F. ve A.E. tutuklandı.

(Ali Nargüner/ İHA)

'Atadedeler' çetesi çökertildi

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Dolandırıcılık, Yatırım, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Atadedeler' çetesi çökertildi - Son Dakika


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