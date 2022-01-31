"Atadedeler" ismi ile anılan suç oluşumu çökertildi! Kendini istihbaratçı olarak tanıtmış - Son Dakika

Güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalarda, kendini istihbaratçı olarak tanıttığı iddia edilen S.F.'nin de aralarında olduğu 370 kişiden oluşan bir yapılanma belirlendi.

ELEBAŞI "PINAR TAŞÇI" KOD İSİMLİ BİR KADIN

Şebekenin "yurtiçinde ve yurtdışında iş bulma, yurtdışına gönderme, yatırım yapacak alanlar, devletle ilgili işleri yürütme" gibi vaatlerle nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Aralarında yargı mensubu, iş insanı, bürokrat, siyasetçi, özel sektör yöneticilerinin de bulunduğu oluşumun elebaşının ise 'Pınar Taşçı' kod isimli S.F. olduğu öne sürüldü.

SAMSUN'DA YAKALANDILAR

Yapılan tespitlerin ardından Ankara merkezli olarak yapılan operasyonlarda "Atadedeler" ismini veren suç yapılanması ortaya çıkarıldı. Elazığ'da kurulan, faaliyet alanı ise İzmir olan örgüte yönelik operasyon yapıldı.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

S.F. ile FETÖ'den ihraç eski üsteğmen A.E., Samsun'da birlikte yaşadıkları evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan S.F. ve A.E. tutuklandı.