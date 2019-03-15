Atagöz'de Tıp Bayramı Coşkusu

İzmir'de, Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi, 14 Mart Tıp Bayramını törenle kutladı.

İzmir'de, Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi, 14 Mart Tıp Bayramını törenle kutladı.



Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir tören düzenlendi. Hastanedeki törene, kurucu ortaklar Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu, Op. Dr. Melih Türe'nin yanı sıra çok sayıda doktor ve sağlık çalışanı katıldı.



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu, hastane çalışanlarının ve tüm doktorların bayramını kutlayarak, "Tıp Bayramı, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilen 14 Mart 1827'den beri kutlanmaktadır. Gece-gündüz, bayram-tatil demeden icra edilen bu kutsal mesleği yapmaktan her zaman gurur duydum. Sağlıklı toplum olabilme yolunda, vatandaşlarımızın en iyi koşullarda en kaliteli hizmeti almasını, yüksek hasta memnuniyetinin sağlanmasını kurum olarak her birimiz ilke edindik. Bu yolda 15 yıldır emin adımlarla ilerliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Beni Türk Doktorlarına emanet ediniz' sözünü kendimize referans kabul ediyor ve bu söze layık olabilmek adına sağlıkta dünya teknolojisini, bilgi ve birikimini yakından takip ediyor, kurumumuzda hayata geçiriyoruz" dedi.



Büyük coşkuyla kutlanan programda, doktorlara da hediyeler dağıtıldı, pasta kesildi. - İZMİR

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