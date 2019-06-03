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ATAK'dan gece atışı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatında tespit edilen 500 metre uzunluğundaki mağaraya ve Milli ATAK taarruz helikopterinin gece harekatında vurduğu hedeflere ilişkin görüntüleri paylaştı.

ATAK'dan gece atışı, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatında tespit edilen 500 metre uzunluğundaki mağaraya ve Milli ATAK taarruz helikopterinin gece harekatında vurduğu hedeflere ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatına ilişkin bilgilendirmelerine devam etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara, tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi" denildi.

Açıklamada, "Milli ATAK taarruz helikopterlerimiz gece harekatında tespit edilen hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi" ifadeleri de yer aldı.

Bakanlık, 500 metre uzunluğundaki mağaraya ve Millli ATAK taarruz helikopterinin gece harekatında yaptığı atışlara ilişkin görüntüleri de kamuoyu ile paylaştı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:01 Kaynak: İHA
Irak, Hakurk, Güncel
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