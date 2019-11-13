Son Dakika Haberleri: Atak Faz-2 helikopteri ilk uçuşunu yaptı
Son Dakika Güncel Atak Faz-2 helikopteri ilk uçuşunu yaptı - Son Dakika

Atak Faz-2 helikopteri ilk uçuşunu yaptı

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Atak helikopterinin Faz-2 versiyonunun ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Atak Faz-2 helikopteri ilk uçuşunu yaptı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Atak helikopterinin Faz-2 versiyonunun ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.


Cumhurbaşkanı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Atak'ın lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleri ile donatılmış Faz-2 versiyonu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yerlilik oranı daha da artan Atak Faz-2 helikopterlerini yapılacak detay testlerden sonra 2020 ortasından itibaren teslim etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen T129 Atak projesi kapsamında bugüne kadar Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen 53 adet Atak helikopteri güvenlik güçlerine teslim edildi. Atak Faz-2 konfigürasyonundan ise ilk aşamada 21 adet teslim edilecek.


Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından ayrıca kamuoyunda Atak-2 diye tabir edilen Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi'nin sözleşmesi Şubat 2019'da imzalanmıştı. TUSAŞ tarafından geliştirilecek ve Atak helikopterinin yaklaşık iki katı kalkış ağırlığında olacak ağır sınıf taarruz helikopterinin ilk uçuşunun 5 yıl sonra yapılması planlanıyor. - ANKARA

Cumhurbaşkanı, İsmail Demir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:32 Kaynak: İHA
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