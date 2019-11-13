Son Dakika Haberleri: ATAK FAZ-2 helikopteri ilk uçuşunu yaptı
Son Dakika Genel ATAK FAZ-2 helikopteri ilk uçuşunu yaptı - Son Dakika

ATAK FAZ-2 helikopteri ilk uçuşunu yaptı

6 saat önce

- ATAK FAZ-2 helikopteri ilk uçuşunu yaptıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ATAK helikopterinin FAZ-2 versiyonunun ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

- ATAK FAZ-2 helikopteri ilk uçuşunu yaptı

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ATAK helikopterinin FAZ-2 versiyonunun ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ATAK'ın lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleri ile donatılmış FAZ-2 versiyonu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yerlilik oranı daha da artan ATAK FAZ-2 helikopterlerini yapılacak detay testlerden sonra 2020 ortasından itibaren teslim etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

ATAK FAZ-2 helikopteri ilk uçuşunu yaptı

İsmail Demir, Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:18 Kaynak: İHA
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