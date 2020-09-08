Atak helikopter pilotundan Van jesti - Son Dakika

Atak helikopter pilotundan Van jesti

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan T129 Atak Helikopter pilotu, görev dönüşü Van semalarında iken çektiği gün batımı fotoğrafı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan T129 Atak Helikopter pilotu, görev dönüşü Van semalarında iken çektiği gün batımı fotoğrafı sosyal medyada büyük beğeni topladı. T129 Atak Helikopter pilotu, akşam saatlerinde görev dönüşü Van Gölü üzerinden geçerken kokpitten güneşin batışını çekti. Jandarma Genel Komutanlığı ise fotoğrafı sosyal medya hasaplarından paylaşarak Van'a jest yaptı. Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşarak, "Bir görevi daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayan Jandarma Pilotlarımız; Van Gölü semalarında, batan güneşi selamlıyor" paylaşımı büyük beğeni toplarken, Vanlılardan da tam destek gördü. - VAN

Son Dakika

Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti

RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı

FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti

Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada

Jose Sosa'dan transfer itirafı: Fenerbahçe beni çok istedi

Bu domates bildiklerinizden çok farklı! Bir kökten yüzün üzerinde ürün veriyor

Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu

Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanlarda maske takmak zorunlu oldu

Son Dakika: 81 ilde yürürlüğe girecek! Restoran ve kafeteryalara bu gece itibariyle müzik kısıtlaması geliyor

Mason Greenwood ve Phil Foden'ın otele çağırdığı kadınlar kendilerini savundu: Futbolcu olduklarını bilmiyorduk

Vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında bulunduğu 50 kişi görevden uzaklaştırıldı

Evinde ölü bulunan 140 kiloluk adamın cesedi vinçle çıkartıldı

Son Dakika! Diyanet tartışma yaratan Heybeliada'daki binayı pandemi hastanesi olması halinde iade etmeye hazır

Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor

Koyunlarını kurtlardan kurtarmak isterken yere düştü, ateş alan tüfekle ablasını öldürdü