ATAK helikopteri ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı uçuşu - Son Dakika

ATAK helikopteri ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı uçuşu

ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ATAK helikopteri ile özel bir uçuş gerçekleştirdi.

TUSAŞ personeli bir erkek, bir kadın iki test pilotunun gerçekleştirdiği uçuş öncesi Pilot Esra Öztürk soruları cevapladı. TUSAŞ Kahramankazan tesislerinden havalananan helikopter yaklaşık 3 dakika süreyle havada kaldı. TUSAŞ pilotları tarafından gerçekleştirilen uçuşta ATAK helikopterinin kokpitinden canlı yayın yaptı. ATAK helikopterinin içinden yapılan bu çok özel uçuş TUSAŞ'ın instagram hesabından yayınlandı.