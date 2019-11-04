Atak helikopterinin kamerasından Van Gölü manzarası
7 saat önce
Jandarma Genel Komutanlığı, Van Gölü üzerinde görev uçuşu gerçekleştiren Atak helikopterinin kuyruk bölümüne takılan kameraya yansıyan görüntüleri paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:30 Kaynak: İHA
Jandarma Genel Komutanlığı, Van Gölü üzerinde görev uçuşu gerçekleştiren Atak helikopterinin kuyruk bölümüne takılan kameraya yansıyan görüntüleri paylaştı.
Atak helikopteri, kuyruk bölümüne takılan kamera ile Van Gölü üzerinde görev uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş sırasında renkli görüntüler ortaya çıkarken, görüntüler Jandarma Genel Komutanlığının resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.
(İHA)
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