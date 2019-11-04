Son Dakika Haberleri: Atak helikopterinin kamerasından Van Gölü manzarası
Son Dakika Güncel Atak helikopterinin kamerasından Van Gölü manzarası

Atak helikopterinin kamerasından Van Gölü manzarası

7 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığı, Van Gölü üzerinde görev uçuşu gerçekleştiren Atak helikopterinin kuyruk bölümüne takılan kameraya yansıyan görüntüleri paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Van Gölü üzerinde görev uçuşu gerçekleştiren Atak helikopterinin kuyruk bölümüne takılan kameraya yansıyan görüntüleri paylaştı.

Atak helikopteri, kuyruk bölümüne takılan kamera ile Van Gölü üzerinde görev uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş sırasında renkli görüntüler ortaya çıkarken, görüntüler Jandarma Genel Komutanlığının resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

(İHA)

Atak helikopterinin kamerasından Van Gölü manzarası

Jandarma, Van Gölü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:30 Kaynak: İHA
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