ATAK helikopterinin kokpitinden operasyon anı - Son Dakika

ATAK helikopterinin kokpitinden operasyon anı

JANDARMA Genel Komutanlığı, haziran ayında Bitlis'in Çeltikli bölgesinde gerçekleştirilen operasyona ait, ATAK helikopterinin kokpitinden çekilen görüntüleri paylaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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