Atak helikopterler dosta güven verdi, düşmana korku saldı - Son Dakika

Atak helikopterler dosta güven verdi, düşmana korku saldı

GAZİANTEP - İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Gaziantep'te gösteri uçuşu yapan Atak helikopterleri, dosta güven verdi düşmana korku saldı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle düzenlenen ve bu yıl ilk kez Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleşen TEKNOFEST'e atak helikopterleri damgasını vurdu. Türk Yıldızları ve Solo Türk ile organize bir şekilde havada gösteri yapan Atak helikopterler, kimi zaman ise uzun süre de havada askıda kalarak tören alanındakileri selamladı. İzleyenlerin göğsünü kabartan atak helikopterler, yaptıkları gösteri ile dosta güven verdi, düşmana ise korku saldı.