'Atak' helikopterleri KKTC semalarında
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Türkiye'nin yerli helikopteri Ataklar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) semalarında görüldü.
Türkiye'nin yerli helikopteri Ataklar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) semalarında görüldü. Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:31 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla milli imkan ve kabiliyetler doğrultusunda Türkiye'de geliştirilen Atak helikopterleri Kıbrıs Türkü'nün Barış ve Özgürlük Bayramı için KKTC'ye geldi. Türkiye'nin Kuzey Irak'ta pençe harekatında ve terörle mücadelede etkin rol oynayan Atak helikopterleri öğleden sonra Turizm kenti Girne semalarında boy gösterdi. 3 Taarruz helikopteri ve arkası sıra Cocker helikopter Kıbrıs Türkü'nün Ulusal Bayramı olarak kutlanan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı resmi törenlerine katılacak. - LEFKOŞA
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