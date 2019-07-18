'Atak' helikopterleri KKTC semalarında

Türkiye'nin yerli helikopteri Ataklar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) semalarında görüldü.

Türkiye'nin yerli helikopteri Ataklar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) semalarında görüldü.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla milli imkan ve kabiliyetler doğrultusunda Türkiye'de geliştirilen Atak helikopterleri Kıbrıs Türkü'nün Barış ve Özgürlük Bayramı için KKTC'ye geldi. Türkiye'nin Kuzey Irak'ta pençe harekatında ve terörle mücadelede etkin rol oynayan Atak helikopterleri öğleden sonra Turizm kenti Girne semalarında boy gösterdi. 3 Taarruz helikopteri ve arkası sıra Cocker helikopter Kıbrıs Türkü'nün Ulusal Bayramı olarak kutlanan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı resmi törenlerine katılacak. - LEFKOŞA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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