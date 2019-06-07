ATAK helikopterleri Pençe Harekatı'nda hainlere göz açtırmıyor
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Milli Savunma Bakanlığı resmi hesabı Twitter üzerinden ATAK helikopterlerinin kahraman Mehmetçiğe gece operasyonunda destek verdiği ve hainlere göz açtırmadığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:05 Kaynak: İHA
resmi hesabı Twitter
üzerinden ATAK helikopterlerinin kahraman Mehmetçiğe gece operasyonunda destek verdiği ve hainlere göz açtırmadığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı. Bölgede görev yapan, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri
personelinin gece görüşlü dürbününden çekildiği anlaşılan görüntülerde; arazide bulunan teröristlerin ATAK helikopterleri tarafından yoğun ateş altına alındığı anlar yer aldı. Görüntüler izleyenlerin göğüslerini kabartırken, Pençe Harekatına katılan Mehmetçik üstün gayret ve mücadeleyle Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'ne yönelik tehdit içeren her türlü terör örgütü ve unsurla mücadelesini sürdürüyor.
(İHA)
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