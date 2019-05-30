Son Dakika Haberleri: Atak helikopterleri teröristlerin doçka mevziini vurdu
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Atak helikopterleri teröristlerin doçka mevziini vurdu

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilirken, ATAK taarruz helikopterleri teröristlerin bir doçka mevziini imha etti.

Atak helikopterleri teröristlerin doçka mevziini vurdu, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilirken, ATAK taarruz helikopterleri teröristlerin bir doçka mevziini imha etti. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekat kapsamında şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu. Pençe Harekatı'na önemli destek sağlayan ATAK taarruz helikopterleri ise, teröristlerin bir doçka mevzilerini yaptıkları atışlarla imha etti. ATAK taarruz helikopterinin teröristlerin mevzilerini vurma anı, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabında paylaşıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:01 Kaynak: İHA
PKK, Hakurk, Irak, Güncel
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