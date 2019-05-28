Son Dakika Haberleri: Atak helikopterlerinin desteğiyle devam eden harekatla Hakurk'taki mağara ve sığınakların imhası,...

Atak helikopterlerinin desteğiyle devam eden harekatla Hakurk'taki mağara ve sığınakların imhası,...

2 saat önce

Atak helikopterlerinin desteğiyle devam eden harekatla Hakurk'taki mağara ve sığınakların imhası, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Atak helikopterlerinin desteğiyle devam eden harekatla Hakurk'taki mağara ve sığınakların imhası,..., System.String[]
Atak helikopterlerinin desteğiyle devam eden harekatla Hakurk'taki mağara ve sığınakların imhası, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:52 Kaynak: AA
Hakurk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakurk'a Pençe Darbesi! Hedefler Tam İsabetle Vuruldu Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu Binali Yıldırım "Çaldılar" çıkışıyla ilgili açıklama yaptı: Mecburdum Suriyeliler, şehrin göbeğinde satırlarla birbirine girdi! Dehşet anları kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 12:07:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atak helikopterlerinin desteğiyle devam eden harekatla Hakurk'taki mağara ve sığınakların imhası,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]